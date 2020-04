Αθλητικά

Επανέναρξη του πρωταθλήματος ζητά η Super League

Ποιος πρόεδρος ΠΑΕ προέβλεψε ότι ούτε την επόμενη σεζόν θα μπουν φίλαθλοι στα γήπεδα. Τον τελικό λόγο σε κάθε περίπτωση έχει η κυβέρνηση.

Υπέρ της επανέναρξης του πρωταθλήματος τάχθηκε η πλειονότητα των ομάδων στο Δ.Σ. της Super League, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη (29/4).

Έντονη άρνηση εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει αποφανθεί ότι απαγορεύονται οι ομαδικές προπονήσεις, ενώ προέβλεψε πως ακόμη και οι αγώνες της επόμενης σεζόν θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Ενστάσεις εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκάτσης. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας πρότεινε, «Αν δεν επιτραπούν οι ομαδικές προπονήσεις, τότε να διακόψουμε». Ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, Στέργιος Αντωνίου, υπογράμμισε από την πλευρά του: «Θέλουμε να παιχτεί ποδόσφαιρο, αλλά με προϋποθέσεις για την υγεία των αθλητών».

Αναλυτικά, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε συγκεκριμένα πως, «Οι αρχές απαγορεύουν τις ομαδικές προπονήσεις. Δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε. Οι παίκτες που θα επιστρέψουν από το εξωτερικό πρέπει να μπουν σε καραντίνα 14 ημερών. Είναι επικίνδυνο να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Αν κολλήσει κορονοϊό έστω ένας ποδοσφαιριστής, τι θα γίνει; Εκπλήσσομαι με την ομοθυμία της επανέναρξης. Είμαι αντίθετος». Με τον Γιάννη Αλαφούζο συμφώνησαν οι Φώτης Κωστούλας (Παναιτωλικός), Μάκης Γκαγκάτσης (ΠΑΟΚ) και Χρήστος Δάρας (Πανιώνιος).

Ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε από την πλευρά του, «Προτείνω να δώσουμε ένα χρονικό όριο για εκκίνηση ομαδικών προπονήσεων. Αν ξεπεραστεί, να διακοπεί το πρωτάθλημα», και μαζί του συμφώνησε ο εκπρόσωπος της Λαμίας. Ακολούθως τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, Στέργιος Αντωνίου, λέγοντας πως: «Θέλουμε να παιχτεί ποδόσφαιρο, αλλά με προϋποθέσεις για την υγεία των αθλητών».

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας ανέφερε, «Πρέπει να φροντίσουμε για την υγεία των διαγωνιζομένων. Πρέπει σήμερα να βγει ένα μήνυμα ότι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Προτείνω να συγκεράσουμε και την άποψή του κ. Αλαφούζου και τη δική μου άποψη, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε ατομικές προπονήσεις. Αν δεν επιτραπούν οι ομαδικές προπονήσεις, τότε να διακόψουμε. Ας συντηρήσουμε την ελπίδα».

Έπειτα πήρε ξανά τον λόγο ο Γιάννης Αλαφούζος, επισημαίνοντας πως, «Η κυβέρνηση που γνωρίζει έχει αποφανθεί ότι ομαδικές προπονήσεις δεν επιτρέπονται. Το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλλία διέκοψαν τα πρωταθλήματά τους. Στον ίδιο δρόμο είναι η Ιταλία και η Αγγλία. Όλες οι καφετέριες έχουν διακόψει τη συνδρομή της Nova. Στο τέλος, θα φτάσει στο σημείο η Nova να μας ζητάει και χρήματα πίσω. Αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα χάσουμε πολύ περισσότερα απ’ αυτά που θα κερδίσουμε. Ξεχάστε τα διαρκείας. Όλα τα ματς και του χρόνου θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Θα είναι επικίνδυνο να παίξουμε. Τι θα κάνουμε; Θα πιέσουμε υπουργούς για να αλλάξουν απόφαση για τις ομαδικές προπονήσεις;».