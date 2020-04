Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής: Υποχρεωτική η μάσκα στα φαρμακεία

Προειδοποίηση από τον ΦΣΑ λόγω και του “τσουχτερού” προστίμου...

Διευκρινίσεις επί των νέων μέτρων για τις μάσκες δίνει σε ανακοίνωση του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Ο ΦΣΑ επισημαίνει ότι:

«Από Δευτέρα 4 Μαΐου, η μάσκα είναι υποχρεωτική τόσο για τους πολίτες που εισέρχονται στα φαρμακεία, όσο και για τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα νέα μέτρα στους χώρους όπου είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.