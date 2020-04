Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Απαιτούνται διευκρινίσεις για το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ζητά επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με τα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Διευκρινίσεις για το πώς ακριβώς θα γίνει η μετάβαση στη “νέα κανονικότητα”, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με την οικονομική δραστηριότητα και την σειρά των επιχειρήσεων που θα επαναλειτουργήσουν, ζητάει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

«Γιατί μπορεί να ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν και πάλι -και ορθώς γίνεται- κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, όμως δεν δόθηκαν εξηγήσεις γιατί δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν και άλλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, όπως -λόγου χάρη- τα καταστήματα που πωλούν παπούτσια» όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Είναι δεδομένο, υπογραμμίζει ο ίδιος, ότι «στηρίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και ακούμε με προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών, όμως θα θέλαμε να μάθουμε με ποια επιστημονικά κριτήρια γίνεται αυτός ο διαχωρισμός στο άνοιγμα των επιχειρήσεων».

Επίσης, σημειώνει ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για την στήριξη επαγγελματιών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές, όπως για παράδειγμα για τις επιχειρήσεις εστίασης ή του τουρισμού.

«Συμφωνούμε ότι το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να γίνει με αργά και προσεκτικά βήματα, όμως απαιτούνται και μέτρα που θα βοηθήσουν σε αυτή την επανεκκίνηση. Και τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι οριζόντια. Δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα για αυτή την εξαιρετικά σημαντική παράμετρο, που θα κρίνει πολλά για το μέλλον της επιχειρηματικότητας και συνολικά της ελληνικής οικονομίας» αναφέρει ο ίδιος.

Υπογραμμίσει ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων κανονισμών, τη χρήση μάσκας και την επιβολή προστίμων, καθώς είναι έντονη η ανησυχία ότι δεν θα αποφευχθούν περιστατικά αυθαιρεσίας ή λανθασμένης ερμηνείας του πλαισίου που θα διαμορφωθεί.

Γενικότερα, όπως σημειώνει ο πρόεδρος, τα πρωτόκολλα υγιεινής που θα εφαρμοστούν πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρα για να μην υπάρξει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. «Ούτε από τους πολίτες και τους επαγγελματίες, αλλά ούτε και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και βέβαια, σχετικά με τις μάσκες, να αποσαφηνιστεί το θέμα του κόστους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των οδηγιών χρήσης και να υπάρξει μέριμνα για την πάταξη κάθε πιθανής απόπειρας για αισχροκέρδεια».