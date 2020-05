Παράξενα

Ροζ δελφίνια στον Κόλπο της Ταϊλάνδης (βίντεο)

Ανήκουν σε είδος υπό εξαφάνιση και στην εν λόγω περιοχή ο πληθυσμός τους δεν ξεπερά τα 150 άτομα.

Οι ψαράδες στον Κόλπο της Ταϊλάνδης αποτύπωσαν στον φακό τη σπάνια συνάντηση που είχαν με ροζ δελφίνια, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, γίνονται ολοένα και πιο τολμηρά επωφελούμενα της απουσίας των τουριστών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.





Στο σχετικό βίντεο που κατέγραψαν, τρία ροζ δελφίνια κολυμπούν κοντά σε ένα αλιευτικό, στα ήρεμα νερά στα ανοικτά του Κο Πα Νγκαν, ένα νησί στη νοτιοανατολική Ταϊλάνδη.

«Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ, διότι δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να δω ροζ δελφίνια» είπε ο Τσάιγοτ Σένταν, ο ψαράς που έδωσε το βίντεο στο Reuters.

Τα ροζ δελφίνια της Ταϊλάνδης κατατάσσονται μεταξύ των ειδών υπό εξαφάνιση από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης. Έχουν καταγραφεί περίπου 150 ροζ δελφίνια που ζουν κοντά στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με τον Κονγκιάτ Κιτιγουαταναγουόνγκ, τον διευθυντή του Κέντρου Θαλάσσιας Βιολογίας του Πουκέτ.

«Λόγω της μικρότερης κυκλοφορίας εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον νεό κορονοϊό, τα δελφίνια τώρα έχουν έναν πιο άνετο οικότοπο και γι αυτό ακριβώς έχουν την τάση να εμφανίζονται περισσότερο» είπε ο Κονγκιάτ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.