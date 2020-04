Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται η ανοιξιάτικη αστάθεια στις περισσότερες περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στα δυτικά, στα νότια, στην ανατολική νησιωτική χώρα, στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στα βορειοανατολικά κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά.



Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμός με την αυξημένη υγρασία (διαβροχή φυλλώματος ή ομίχλη), ευνοούν την ανάπτυξη του Κυκλοκόνιου στην ελιά. Βασικός παράγοντας ανάπτυξης του μύκητα είναι η υγρασία που προκαλεί η διαβροχή του φύλλου. Ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι από 10 έως 20 0 C.

Σε ελαιώνες όπου υπάρχουν φθινοπωρινές προσβολές (χαρακτηριστικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων) ή βρίσκονται σε χαμηλές επίπεδες πεδινές περιοχές και κυρίως σε μέρη με υψηλή υγρασία, συνιστάται να γίνει ψεκασμός για να προστατευτεί η νεαρή βλάστηση, με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: