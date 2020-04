Πολιτισμός

“Αόρατοι” οι Έλληνες καλλιτέχνες λέει η Αντιπολίτευση

Επιθετικές ανακοινώσεις εναντίον του Πρωθυπουργού από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ...

Να λάβει άμεσα μέτρα για όλους τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου καλούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ επισημαίνοντας την έλλειψη αναφοράς από τον Πρωθυπουργό στους ανθρώπους του Πολιτισμού

Ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ

Για άλλη μια φορά ο Πολιτισμός και οι άνθρωποι του είναι αόρατοι για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού προκάλεσε σοκ και δέος στους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, με την έλλειψη έστω και μίας απλής αναφοράς σε ότι σχετίζεται με τον Πολιτισμό και με την απουσία σχεδίου για την επόμενη μέρα.

Για άλλη μια φορά οι καλλιτέχνες και συνολικά οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού είναι αόρατοι. Ενώ προβλέπεται με περισσή βιασύνη το άνοιγμα των χώρων καλλωπισμού, οτιδήποτε σχετίζεται με την Τέχνη μένει ερμητικά κλειστό. Με εξαίρεση την αναφορά για λειτουργία των θερινών κινηματογράφων με πληρότητα 60%, όλες οι άλλες πολιτισμικές δραστηριότητες αναβάλλονται επ΄ αόριστον. Φεστιβάλ, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους απαγορεύονται. Η Επίδαυρος θεωρείται πιο επικίνδυνη για την δημόσια υγεία από τα εμπορικά κέντρα.

Και αυτή τη τεράστια περιφρόνηση για τον πολιτισμό και την σημασία του για την κοινωνική συνοχή και την ανόρθωση του ηθικού της κοινωνίας, συνοδεύεται από τεράστια αδιαφορία για την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων. Ούτε μία αναφορά σε μέτρα στήριξης των καλλιτεχνών και συνολικά των εργαζόμενων στο χώρο των τεχνών, του θεάματος, του ακροάματος και της δημιουργικής οικονομίας. Κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Για τουλάχιστον έξι μήνες καταδικάζονται σε ανεργία όλα τα επαγγέλματα που βιοπορίζονται από αυτές τις δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις του χώρου οδηγούνται σε καταστροφή.

Καλούμε άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει επιτέλους σε ένα σοβαρό και άμεσο σχεδιασμό για την επιστροφή του χώρου του Πολιτισμού στην κανονικότητα με όρους ασφάλειας για τους ίδιους τους εργαζόμενους και το κοινό.

Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να λάβει μέτρα στήριξης για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά και οριζόντια, ειδάλλως η Γέφυρα Ασφαλείας θα αποδειχθεί Γέφυρα των Στεναγμών.

Ανακοίνωση Τομέα Πολιτισμού του Κινήματος Αλλαγής

Εχθές Τρίτη 28 Απριλίου, ακούσαμε τον κ. Πρωθυπουργό να ανακοινώνει το σχέδιο επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας κάθε πολιτιστικού φεστιβάλ και δημόσιου θεάματος.

Οι Έλληνες καλλιτέχνες, που είναι εδώ και καιρό σε δύσκολη θέση επιβίωσης από την αναστολή της δουλειάς τους, βρίσκονται από χθες σε κατάσταση σοκ. Κανένα μέτρο στήριξης δεν ανακοινώθηκε, ούτε εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, ούτε και από άλλο φορέα.

Δεδομένου ότι κανείς δεν αμφισβητεί τους όρους προστασίας της δημόσιας υγείας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεκάδες επαγγελματικοί κλάδοι υφίστανται οικονομική καθίζηση. Η επισκεψιμότητα και οι πολλαπλές ωφέλειες από τη διεξαγωγή των φεστιβάλ καταργούνται και χιλιάδες άνθρωποι μένουν όχι μόνο χωρίς δουλειά, αλλά και χωρίς εναλλακτική.

Ρωτάμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό της χώρας, την Υπουργό Πολιτισμού και τους συναρμόδιους Υπουργούς:

Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης δεκάδες καλλιτεχνικοί και συναφείς κλάδοι;

Ποια στρατηγική διαθέτετε ώστε να μην πληγεί ανεπανόρθωτα ο σύγχρονος Πολιτισμός;

Πώς σχεδιάζετε να στηρίξετε τους δημιουργούς και τα δημόσια θεάματα, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν όταν η επιδημία περάσει, χωρίς να έχουν ξεκληριστεί επαγγελματικά οι εργαζόμενοι σε αυτά;

Ο χρόνος πιέζει και οι καθημερινές ανάγκες γίνονται όλο και πιο επιτακτικές.

Η απελπισία στους καλλιτέχνες και τους όμορους κλάδους μεγαλώνει.

Να μην πέσει ο Πολιτισμός σε μαρασμό και ανυπαρξία.

Είναι θέμα μέγιστης κοινωνικής σημασίας. Είναι θέμα εθνικής ταυτότητας.

Σας καλούμε να χαράξετε τώρα τη στρατηγική στήριξης του Ελληνικού Πολιτισμού.