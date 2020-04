Κοινωνία

Πότε θα γίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις - Το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Τι ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, κατά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Επανέλαβε ότι τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου, ενώ μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου αλλά και το Γυμνάσιο. Δημοτικά και νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά και ενδέχεται να ανοίξουν την 1η Ιουνίου και μόνο αν η πορεία της πανδημίας συνεχίσει να βαίνει καθοδικά. Παράλληλα ανακοίνωσε πως η ημερομηνίας έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα είναι η 15η Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και η 16η Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Αναλυτικότερα, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τα σταδιακά βήματα επαναλειτουργίας των δομών του Υπουργείου Υγείας αποφασίστηκαν στη βάση των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για το εν λόγω σχέδιο ήταν ομόφωνη. Κάθε βήμα, εξάλλου, θα αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στις 11 Μαΐου θα επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και μία εβδομάδα αργότερα (18 Μαΐου) θα ακολουθήσουν οι μαθητές των Γυμνασίων και των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου. Παράλληλα επεκτείνεται το διδακτικό έτος μέχρι τις 2 Ιουνίου.

Για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας. Όπως τόνισε, η Υπουργός Παιδείας, εξετάζεται μόνο το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου. Εάν επαναλειτουργήσουν τότε θα υπάρξει παράταση της λειτουργίας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Όσον αφορά τα ειδικά μέτρα προφύλαξης στα σχολεία, η κ. Κεραμέως είπε πως θα υπάρξει διαίρεση τμημάτων σε δύο υποτμήματα. Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρου και ο μέγιστος αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 15 ανά τμήμα. Θα γίνεται εκ περιτροπής διδασκαλία (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και Τρίτη-Πέμπτη) και αντίστροφα. Έχει προβλεφθεί πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι και τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι στο σχολείο.

Σε όλα τα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά, θα δοθεί έμβαση στον φυσικό εξαερισμό και θα γίνεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα. Θα γίνονται διαφορετικά διαλείμματα, ενώ θα απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων.

Η χρήση μάσκας από τους μαθητές θα είναι προαιρετική τόσο μέσα στην τάξη όσο και στα μέσα μεταφοράς των μαθητών. Οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας θα σταλούν στους Διευθυντές των σχολείων.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς, στην κατηγορία των ειδικών αδειών απουσίας που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης έχει προβλεφθεί η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ευπαθούς ατόμου στο σπίτι ή ατόμου που νοσεί).

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα διεξαχθούν φέτος.

Για τα Φροντιστήρια ισχύει ανάλογο χρονοδιάγραμμα με αυτό για την επαναλειτουργία των σχολείων. Στις 11 Μαΐου θα αρχίσουν τα μαθήματα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, στις 18 Μαΐου θα αρχίσουν τα μαθήματα για τους μαθητές Γυμνασίου και των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου. Θα πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρου και ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη θα είναι 15.

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας για τα Ειδικά Σχολεία.

Τέλος, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως οι ημερομηνίες για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι η 15η Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και η 16η Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, τόνισε πως είναι πολύ σημαντική η επιστροφή των παιδιών στην κανονικότητα. Όπως είπε, τα παιδιά κυρίως μολύνονται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, κολλάνε πολύ λιγότερο από τους ενήλικες και εμφανίζουν στη συντριπτική πλειονότητα πολύ ήπια συμπτώματα. Η μετάδοση από παιδί σε ενήλικα φαίνεται να είναι ασυνήθιστη και θεωρείται απίθανο τα παιδιά να είναι πρωτογενής πηγή μετάδοσης της νόσου COVID-19.