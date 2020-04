Υγεία - Περιβάλλον

Διευκρινίσεις Τσιόδρα για τη χρήση της μάσκας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γιατί συνιστάται ή και επιβάλλεται, τώρα, η χρήση της προστατευτικής μάσκας...

Διευκρινίσεις για τη χρήση της μάσκας έδωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, Σωτήρης Τσιόδρας.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσίοδρας , βάσει των νέων δεδομένων και της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων , τώρα, συνιστάται ή και επιβάλλεται η χρήση της μάσκας σε ΜΜΕ και κλειστούς χώρους ως συμπληρωματικό μέτρο για την μη μετάδοση του κορονοϊου, κυρίως απο ασυμπτωματικούς φορείς.

Ο ΠΟΥ, όπως επεσήμανε, ο Σωτήρης Τσιόδρας υποστηρίζει την νέα τακτική όπως υποστήριζε και τη μη χρήση μάσκας την περίοδο του lockdown, θεωρώντας ότι το "απαγορευτικό" ήταν αρκετό για την μη μετάδοση του ιού. Τόνισε, επίσης, ότι η μάσκες με βαλβίδες δεν συνιστώνται για τους πολίτες.

Επανέλαβε, τέλος, τους κινδύνους απο την λανθασμένη χρήση της μάσκας καθώς και την ψευδή αίσθηση ασφαλείας. Ως εκ τούτου παραμένουν ως σημαντικά μέρα, οι τηρηση αποστάσεων ασφαλείας, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου και η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων