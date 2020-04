Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: μέχρι και την Κυριακή τα περιοριστικά μέτρα είναι σε ισχύ

Η έκκληση του Ν.Χαρδαλιά σε Σωματεία και πολίτες για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Που θα είναι υποχρεωτική η χρήση της προστατευτικής μάσκας.

Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο έως και την Κυριακή. Μέχρι τότε για τις μετακινήσεις χρειάζεται έντυπο και sms, επανέλαβε και την Τετάρτη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ξεκαθάρισε πως μέχρι τότε απαγορεύονται οι εκτός τόπου κατοικίας μετακινήσεις σε εξοχικά και χωριά και θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο στους παραβάτες, καθώς οι έλεγχοι θα παραμείνουν συστηματικοί.

Για την Πρωτομαγιά, σημείωσε πως φέτος συγκεντρώσεις ανήμερα του εορτασμού «μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων μας», γι' αυτό και ζήτησε από τα σωματεία εργαζομένων να σεβαστούν τον αγώνα γιατρών, νοσηλευτών κι ασθενών.

Ο κ. Χαρδαλιάς, ξεκαθάρισε πως από τη Δευτέρα η χρήση προστατευτικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική όπου υπάρχει ανάγκη. Για παράδειγμα θα πρέπει να φορούν μάσκες τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης υποχρεωτική θα είναι η χρήση της μάσκας, από προσωπικό και πελάτες, σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα τροφίμων, σε ταξί, σε κομμωτήρια, σε κέντρα αισθητικής, σε ιατρεία, σε διαγνωστικά κέντρα κ.α.

Κάθε παράβαση θα επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις θα δοθούν από τον ΕΟΔΥ τις επόμενες 2 μέρες.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε πως το τελευταίο διήμερο έφθασαν στην Ελλάδα άλλες έξι πτήσεις από το εξωτερικό, με συνολικά 514 επιβάτες. Ελέγχθηκαν όλοι και οι εννέα βρέθηκαν θετικοί σε κορονοϊό.

«Ο ιός παραμένει εδώ, δεν υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία ακόμα. Δεν μπορούμε να έχουμε κι έναν αστυνομικό δίπλα σε κάθε πολίτη. Γι' αυτό και η ατομική ευθύνη του καθενός είναι το μεγάλο μας όπλο» υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.