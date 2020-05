Κόσμος

Νίκησε τον κορονοϊό στα 100α της γενέθλια!

Το υγειονομικό προσωπικό που την φρόντισε για 19 μέρες, την αποχαιρέτησε ενθουσιασμένο και με χειροκροτήματα.

Αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα φονική επιδημία για τους ηλικιωμένους, η Τζούλια Ντεβίλντε τα κατάφερε καλά. Η Βελγίδα ηλικίας 100 ετών νίκησε τον νέο κορονοϊό και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα, υπό τις επευφημίες γιατρών και νοσηλευτών.

«Ανήκει στις ομορφότερες επιτυχίες μας. Αποτελεί βάλσαμο για την καρδιά μας», είπε χαρούμενη η Λορά Μπερτράν, η νοσοκόμα που φρόντισε την ασθενή τις 19 ημέρες της νοσηλείας της στο νοσοκομείο Bois de l'Abbaye στο Σερέν, κοντά στη Λιέγη.

Καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, η Τζούλια Ντεβίλντε διέσχισε την αίθουσα υποδοχής του νοσοκομείου υπό το χειροκρότημα νοσοκόμων και γιατρών, παρουσία του τηλεοπτικού φακού, και λίγο μετά της προσέφεραν ένα μπουκέτο λουλούδια με το μήνυμα «Χαρούμενα Γενέθλια».

Στις 25 Απριλίου η συνταξιούχος έκλεισε τα 100.

Η έξοδός της από το νοσοκομείο θα μπορούσε να συμπέσει ακριβώς με τα γενέθλιά της, όμως έπρεπε να περιμένει τα αρνητικά αποτελέσματα του τεστ για την Covid-19, τα οποία θα επικύρωναν επισήμως ότι αποθεραπεύτηκε», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νίκολας Πέτερλε, ο εκπρόσωπος Τύπου του νοσοκομείου.

Η Ντεβίλντε διαγνώστηκε θετική στον νέο κορονοϊό στα μέσα Απριλίου. Αντιμετώπιζε πνευμονολογικά προβλήματα, όμως δεν χρειάστηκε ούτε να διασωληνωθεί ούτε να νοσηλευτεί στην εντατική.

Σήμερα, εντυπωσιασμένη από τον τρόπο που την αποχαιρέτισε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο που θα την μεταφέρει στον οίκο ευγηρίας, όπου διαμένει.

«Θα έρθουν αύριο. Θα τους δω αύριο. Θα μου κάνει καλό», είπε την προηγούμενη ημέρα, αναφερόμενη στην προοπτική να μπορέσει να ξαναδεί τους δικούς της, μόλις βγει.

Το Βέλγιο των 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει 7.500 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών.