Κοινωνία

Ξυλοδαρμός και μαχαίρωμα νεαρού στα Πετράλωνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Αθλητικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ.

Αιματηρό επεισόδιο το μεσημέρι της Τετάρης στην πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα, όπου ομάδα ατόμων εγκλώβισε και ξυλοκόπησε νεαρό .

Ο νεαρός δέχτηκε επίθεση και με μαχαίρι και τραυματίστηκε ελαφρά.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Αθλητικής Βίας της ΕΛΑΣ, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι επεισόδιο μεταξύ οπαδών.