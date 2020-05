Παράξενα

Κορονοϊός: Δικηγόρος κυκλοφορεί ντυμένος... “Χάρος”!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι στόχο έχει η πρωτοβουλία που ανέλαβε εθελοντικά να φέρει εις πέρας ο νομικός.

Ο δικηγόρος από τη Φλόριντα, Daniel Uhlfelder περιδιαβαίνει τις παραλίες της Πολιτείας του και προειδοποιεί τους συμπολίτες του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το να μην τηρούν την επιβεβλημένη λόγω πανδημίας «κοινωνική απομόνωση». Και θα είναι ντυμένος «Βλοσυρός Θεριστής», δηλαδή... Χάρος!

Είναι προφανές ότι έμπνευση του Uhlfelder για αμφίεση που θα παραπέμπει στον «Grim Reaper» ήταν η προ διετίας διαδραστική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας για την προώθηση της ασφάλειας των λουομένων. Η υπηρεσία Water Safety New Zealand εκτιμά ότι κάθε χρόνο πνίγονται εκεί περίπου 105 άνθρωποι -στην πλειονότητα, νεαροί που κολυμπούν μεθυσμένοι-, και βάφτισε κατάλληλα την ανακοίνωσή της: «Swim Reaper (Θεριστής Κολύμβησης)».

Bασικός στόχος της πρωτοβουλίας του δικηγόρου από τη Φλόριντα είναι να βεβαιωθεί ότι οι συμπολίτες του γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να «μένουν σπίτι» για να μη συμβάλουν στη διάδοση του ιού. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bored Panda, σχεδιάζει να αξιοποιήσει την περιδιάβασή του και για να συγκεντρώσει χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών.