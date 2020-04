Οικονομία

Κορονοϊός: Στα ύψη η τιμή της μάσκας προστασίας (βίντεο)

Πρόστιμο 150 ευρώ σε όποιον δε φορά μάσκα σε κλειστό χώρο. Η αντιπολίτευση ζητά μέτρα για την αποτροπή φαινόμενων αισχροκέρδειας.