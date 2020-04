COVID-19 Κορωνοϊός

Κορονοϊός: Η κληρονομικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στα συμπτώματα

Οι γενετικοί παράγοντες μπορεί να εξηγούν έως το 50% των διαφορών στα βαριά ή ελαφριά συμπτώματα των ασθενών με κορονοϊό, σύμφωνα με βρετανική μελέτη σε δίδυμους

Το διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο πιθανώς εξηγεί σε ποσοστό περίπου 50% -κατά το ήμισυ- τις διαφορές ανάμεσα στα συμπτώματα των ασθενών με Covid-19, δηλαδή αν κάποιος θα αρρωστήσει σοβαρά και κάποιος ελαφριά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Βρετανών επιστημόνων. Μπορεί, επίσης, να εξηγεί σε έναν βαθμό γιατί οι έγχρωμοι και ορισμένες μειονότητες (από Ινδία, Καραϊβική κ.ά.) φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό από ό,τι οι λευκοί.

Οι ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου (King's), με επικεφαλής τον καθηγητή Τιμ Σπέκτορ, βάσισαν αυτήν την εκτίμηση στα στοιχεία που συνέλλεξαν μέσω μίας βρετανικής εφαρμογής (Covid-19 Symptom Tracker), την οποία έθεσαν σε λειτουργία τον Μάρτιο. Πέρα από τη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, οι επιστήμονες ζήτησαν ειδικά από χιλιάδες δίδυμους να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να καταγράψουν αν έχουν συμπτώματα και πόσο σοβαρά.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής μάθησης), αναλύθηκαν τα δεδομένα από περίπου 2.600 δίδυμους, σε σύγκριση με τα δεδομένα από περίπου δύο εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής από τον γενικό πληθυσμό, πολλοί εκ των οποίων είχαν κάνει ήδη τεστ για τον κορονοϊό. Βασικός στόχος ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ταυτόσημοι δίδυμοι (που έχουν 100% κοινό DNA) και οι μη ταυτόσημοι (με κοινό DNA κατά 50%) εμφανίζουν ομοιότητες στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους.

Τελικά, βγήκε το συμπέρασμα, σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν», «Τέλεγκραφ» και «Ιντιπέντεντ», ότι οι γενετικοί παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν περίπου το 50% των διαφορών ανάμεσα στα συμπτώματα που έχουν οι φορείς του ιού. Ειδικότερα, βρέθηκε σημαντική γονιδιακή επίδραση σε ορισμένα συμπτώματα (πυρετό, διάρροια, κόπωση, δύσπνοια, ντελίριο, απώλεια όσφρησης και γεύσης), αλλά όχι σε άλλα (βήχα, βραχνάδα φωνής, πόνους στο στήθος και στην κοιλιά).

Οι ερευνητές, η μελέτη των οποίων ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, εκτιμούν, επίσης ότι, πέρα από τα γονίδια, η διατροφή και η υγεία του μικροβιώματος, που και τα δύο επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να παίζουν ρόλο στο πόσο σοβαρά θα αρρωστήσει κάποιος από την Covid-19.

