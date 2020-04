Οικονομία

Κώστας Καραμανλής: ευρωπαϊκή λύση για την αποκατάσταση των αερομεταφορών

Παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση για την αποκατάσταση των αερομεταφορών, κατά τη μετάβαση στη νέα κανονικότητα του κορονοϊού, εστίασε κατά την παρέμβαση του στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής.

Ζήτησε ειδικότερα την έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα μέσα Μαΐου μία συνολική πρόταση για την επανέναρξη των αεροπορικών ταξιδιών, ιδίως εν όψει της τουριστικής περιόδου.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπό συζήτηση επέκταση του 18μηνου voucher για τους κατόχους αεροπορικών εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των επιβατών.

«Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει τη βέλτιστη αεροπορική συνδεσιμότητα, τη στιγμή που οι αεροπορικές εταιρείες υφίστανται τεράστια οικονομική ζημία λόγω του COVID-19. Η προσωρινή χρήση των voucher μπορεί να είναι χρήσιμη: Ο επιβάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και οι αεροπορικές αποφεύγουν να υποστούν ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις», ανέφερε καταρχάς ο κ. Καραμανλής.

Τόνισε όμως ότι: «Η τροποποίηση του Κανονισμού πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των κατόχων voucher από τον κίνδυνο χρεοκοπίας των αεροπορικών εταιρειών, που τα εξέδωσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε την κοινή δήλωση των κρατών - μελών για τα αεροπορικά voucher».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε προς τους Ευρωπαίους συναδέλφους του ότι κατά την άποψη της Ελλάδας η αποκατάσταση των αεροπορικών μεταφορών είναι επιτακτική προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.

«Η ελληνική Κυβέρνηση προτείνει η Κομισιόν να παρουσιάσει, μέχρι τα μέσα Μαΐου το αργότερο, μία Ανακοίνωση για την επανέναρξη των αεροπορικών ταξιδιών, ιδίως εν όψει της τουριστικής περιόδου», δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

«Πρέπει να έχουμε μία κοινή προσέγγιση όσον αφορά στο πως θα ταξιδεύουν και θα περνούν τα σύνορα μας οι τουρίστες με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο: Μία λύση θα μπορούσε να είναι η έκδοση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εγγράφου, ενός είδους υγειονομικού πιστοποιητικού της ΕΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τις παραμέτρους της υγείας του επιβάτη και θα του επιτρέπει να περνά τα σύνορα».

Ο κ. Καραμανλής παραδέχθηκε πως αυτό: «Είναι ένα πολύ δύσκολο και περίπλοκο έργο», πρόσθεσε όμως πως: «Δεν βλέπω άλλη βιώσιμη λύση σε αυτό το ζήτημα».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε επίσης ότι: «Δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, δεν δείξαμε την αλληλεγγύη και ενότητα που απαιτείται σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, κάτι που συνέβαλε στην έκταση της κρίσης. Ας μην κάνουμε τα ίδια λάθη, τώρα που αντιμετωπίζουμε μία σειρά προκλήσεων αναφορικά με την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας».