“Χάθηκε” ελικόπτερο του ΝΑΤΟ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 9 το βράδυ, καθώς αναφέρθηκε ότι ελικόπτερο του ΝΑΤΟ αγνοείτο στην περιοχή ανοικτά της Κεφαλονιάς. Το σήμα του ελικοπτέρου χάθηκε από τα ραντάρ σε απόσταση περίπου 85 χιλιομέτρων από την Κεφαλονιά και στην περιοχή του FIR Ρώμης. Το ελικόπτερο Sikorsky CH-124 Sea King ανήκει στη δύναμη της καναδικής φρεγάτας HMCS Fredericton, από την οποία είχε σηκωθεί και πραγματοποιούσε περιπολία. Η φρεγάτα ανήκει στη μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ SNMG2. Στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άτομα που αγνοούνται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί συντρίμμια από ιταλικά και ΝΑΤΟϊκά πλοία που ερευνούν το σημείο καθώς και ένας νεκρός. Όπως αναφέρεται, δεν έχει ζητηθεί βοήθεια από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες πάντως βρίσκονται σε επιφυλακή για να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια, όποτε και αν αυτό τους ζητηθεί.