Νέα απόπειρα προώθησης λέμβου με μετανάστες από τουρκικές ακταιωρούς (βίντεο)

Συνεχίζουν τα επικίνδυνα “παιχνίδια” με τους μετανάστες οι Τούρκοι στο Αρχιπέλαγος...

Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του λιμενικού σώματος καθώς και περιπολικά σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λέσβου, λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες ενώ στην εν λόγω περιοχή έπλεαν σκάφη τουρκικής Ακτοφυλακής.

Κατόπιν ενεργειών τόσο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού, όσο και των επιχειρούντων πλωτών του λιμενικού στην εν λόγω περιοχή, πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές, προκειμένου να παραλάβουν τους επιβαίνοντες της λέμβου, με αρνητικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος η λέμβος με τους αλλοδαπούς, η οποία δεν εισήλθε καθόλου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, παρά τις προσπάθειες των τουρκικών ακταιωρών να την προωθήσουν εντός αυτών, περισυνελέγη τελικά τις μεσημβρινές ώρες από τουρκική ακταιωρό.