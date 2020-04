Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: αισιοδοξία από τη μείωση των νοσηλευόμενων

Οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας την Τετάρτη...

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού στην Γαλλία αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο κατά 427, φτάνοντας τους 24.087, ενώ οι νοσηλευμένοι για τον ιό και ο αριθμός των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας συνεχίζει να μειώνεται, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με χθες, ένα ελαφρώς αυξημένο ποσοστό συγκριτικά με το προηγούμενο 24ωρο. Οι άνθρωποι που νοσηλεύονται έχοντας διαγνωστεί με τον ιό ανέρχονται σε 26.834 από 27.484 που ήταν χθες.