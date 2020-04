Κόσμος

Στον θανάσιμο “κλοιό” του κορονοϊού η Βρετανία

Ο συνολικός αριθμός θανάτων είναι περίπου κατά 17% υψηλότερος από τα προηγούμενα δεδομένα...

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Βρετανία από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τόσο εντός των νοσοκομείων όσο και στην υπόλοιπη κοινότητα (κέντρα φροντίδας, γηροκομεία κ.α.) αντιστοιχεί σε 26.097, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ Ραάμπ, στην καθιερωμένη ενημέρωση της κυβέρνησης για την εξέλιξη της πανδημίας, με βάση τα νέα δεδομένα από την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Αγγλίας.

Ο υπουργός δήλωσε ότι από σήμερα θα αναφέρονται οι θάνατοι από την πανδημία σε όλους τους χώρους φροντίδας, νοσοκομείων και μη, και πρόσθεσε ότι ο αριθμός που παρουσίασε σήμερα είναι 3,811 περισσότεροι θάνατοι σε σύγκριση με τον αριθμό που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση και αφορούσε μόνο τα νοσοκομεία. Διευκρίνισε ότι οι επιπλέον αυτοί θάνατοι καταγράφηκαν κατά το διάστημα από 2 Μαρτίου μέχρι χθες. Σε ότι αφορά τους νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, αυτοί φτάνουν τους 765.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για θανάτους που επιβεβαιώθηκε ότι ήταν περιστατικά θετικά στον κορονοϊό, ενώ ο αριθμός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος εάν υπολογιστούν θάνατοι από τον ιό που όμως δεν είχαν διαγνωστεί.

Ο Ντομινίκ Ραάμπ επανέλαβε τα πέντε βασικά κριτήρια που έχει θέσει η κυβέρνηση πριν να αποφασίσει οποιαδήποτε άρση ή χαλάρωση του lockdown, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να διακινδυνευτεί μία νέα κορύφωση της πανδημίας και ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει στο θέμα στις αρχές Μαϊου, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική συμβουλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας Αγγλίας, ο συνολικός αριθμός θανάτων είναι περίπου κατά 17% υψηλότερος από τα προηγούμενα δεδομένα. Περίπου το ένα τρίτο όλων των κέντρων φροντίδας στην Αγγλία (πάνω από 4.500) δήλωσαν ότι είχαν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα περιστατικά κορωνοϊού. Τα μεγαλύτερα ποσοστά από 30-38% σημειώνονται στην βορειοανατολική και βορειοδυτική Αγγλία, στο Λονδίνο (το 33% των κέντρων φροντίδας), στα δυτικά Μίντλαντς και ακολουθούν το Γιόρκσαϊρ, νοτιοανατολική και ανατολική Αγγλία, ανατολικά Μίντλαντς (από 20-29%).

Ο υπουργός Παιδείας, Γκάβιν Ουίλιαμσον, ο οποίος κατέθεσε σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εκπαίδευσης, ανέφερε ότι όταν αποφασιστεί να λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αγγλία, αυτό θα γίνει «σταδιακά», έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι μαθητές και δάσκαλοι θα είναι ασφαλείς από τον κορωνοϊό. Ωστόσο, δεν παρουσίασε κανένα χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένη ημερομηνία για την άρση των περιορισμών στα σχολεία.

Ο αναπληρωτής ιατρικός επικεφαλής Αγγλίας, καθηγητής Τζόναθαν Βαν Ταμ, όταν ρωτήθηκε στη σημερινή συνέντευξη για το εάν συνεχιστεί η εκπαίδευση από το σπίτι την επόμενη χρονιά, απάντησε ότι υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, αλλά δεν θα εισέλθει σε λεπτομέρειες, καθώς δεν υπάρχει σαφής επιστημονική ένδειξη.