Πολιτική

Μητσοτάκης: Υπευθυνότητα, για να βγούμε έξω με ασφάλεια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και το σποτ της Κυβέρνησης για τα μέτρα ατομικής προστασίας κατά την σταδιακή άρση των μέτρων.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε για τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, οι νέες συνήθειες που αποκτήσαμε πρέπει να μας γίνουν δεύτερη φύση», αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Τwitter, σημειώνοντας πως «Για να βγούμε με ασφάλεια, τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει την ανάρτηση με το σποτ της Κυβέρνησης για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων.

Νωρίτερα, κατά την τηλεδιάσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός ζήτησε την επίσπευση του κυβερνητικού έργου, μεσούσης της κρίσης που έχει πυροδοτήσει η πανδημία.