Εξετάσεις Check up: Κάθε πότε πρέπει να γίνονται;

Γράφει η Μαντω Κυπριανιδου, Γενική Ιατρός, Υπεύθυνη Τμήματος Check up Metropolitan General.

O προληπτικός έλεγχος υγείας (check up) αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο διάγνωσης σε πρώιμο στάδιο τυχόν θεμάτων υγείας. Η υγεία είναι η μη παθολογική, φυσική, ψυχική και πνευματική κατάσταση του οργανισμού μας. Όμως για να τη διασφαλίσουμε, δε φτάνει μόνο να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια για να ξορκίσουμε το «κακό», την ασθένεια, αλλά χρειάζεται να κάνουμε ορισμένες διαδικασίες.

Ο ρόλος του check up στην πρόληψη των παθήσεων

Μπορούμε να προλάβουμε τις ασθένειες ή τις παθολογικές καταστάσεις, κάνοντας ένα check-up, δηλαδή έναν προληπτικό έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών του οργανισμού μας, ο οποίος μπορεί να νοσεί σιωπηλά χωρίς συμπτώματα.

Το check up θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Αιματολογικό έλεγχο και ανάλυση ούρων

Καρδιολογικό έλεγχο

Εξέταση πνευμόνων

Μια πλήρη κλινική εξέταση, όπου ο ιατρός μπορεί να ανιχνεύσει κάτι για το οποίο χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις

Check up μπορούμε να ξεκινήσουμε -συστηματικά- από την ηλικία των 18 ετών, όμως ο προληπτικός έλεγχος ξεκινά από την παιδική ηλικία.

Πακέτα Check up

Στην προσχολική και σχολική ηλικία

Στην προσχολική ηλικία απαραίτητη είναι η ανοσοποίηση των παιδιών, ο έλεγχος της βασικής τους ανάπτυξης, της ακοής και της όρασης, ενώ στη σχολική ηλικία θα πρέπει να ελέγχεται η εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ορμονικές διαταραχές στα πρώιμα στάδια.

Στα παιδιά σχολικής ηλικίας θα πρέπει να δίνονται συμβουλές για υγιεινή διατροφή και για την πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Check up για ενήλικες

Ο αιματολογικός έλεγχος περιλαμβάνει βιοχημικές εξετάσεις όπως σάκχαρο, χοληστερίνη, γενική αίματος (αιματοκρίτη, λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια) και καθίζηση ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)

Ο καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει:

Ακρόαση καρδιάς



Ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο δίνει πολλές πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία της καρδιάς (μας δείχνει μια αρρυθμία και το είδος της, την ύπαρξη ενός παλαιού ισχαιμικού επεισοδίου που μπορεί να πέρασε ασυμπτωματικά, όπως και διαταραχές στην αιμάτωση μυοκαρδίου).



Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, εάν είναι δυνατόν και στα 2 χέρια

Ο έλεγχος πνευμόνων περιλαμβάνει ακτινογραφία θώρακος κάθε 2 χρόνια στους μη καπνιστές ενώ για τους καπνιστές κάθε χρόνο και για τους άνω των 40 ετών καπνιστές, καλό θα ήταν να γίνεται μια low dose αξονική τομογραφία θώρακος. Στους καπνιστές θα πρέπει, επίσης, να γίνεται μία σπιρομέτρηση ετησίως.

Η κλινική εξέταση, πέραν της κλινικής αξιολόγησης, περιλαμβάνει τη λήψη ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού που βοηθά τον ιατρό να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για τις σωστές διατροφικές συνήθειες και τους κινδύνους του καπνίσματος, της υπερβολικής κατανάλωσης λιπαρών και αλατιού.

Το check up όμως δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά, υπάρχουν και τα πιο ειδικά check up.

Ειδικά Check up

Οφθαλμολογικός έλεγχος (μέτρηση οράσεως, έλεγχος οφθαλμικής πιέσεως και έλεγχος βυθού) όπως και ο ακοολογικός έλεγχος με ακοόγραμμα.

Μαζί με αυτόν τον γενικό έλεγχο, υπάρχουν και εξετάσεις που πρέπει να γίνονται αναλόγως του φύλου και της ηλικίας.

Για άνδρες 35-50 ετών , PSA κάθε χρόνο (αιματολογική εξέταση, που ελέγχει τη λειτουργία του προστάτη και μπορεί να ανιχνεύσει κακοήθεια προστάτη)

, PSA κάθε χρόνο (αιματολογική εξέταση, που ελέγχει τη λειτουργία του προστάτη και μπορεί να ανιχνεύσει κακοήθεια προστάτη) Για άνδρες άνω των 50 ετών , PSA αλλά και υπερηχογράφημα προστάτη ετησίως όπως και δακτυλική εκτίμηση της υφής του προστάτη από ουρολόγο

, PSA αλλά και υπερηχογράφημα προστάτη ετησίως όπως και δακτυλική εκτίμηση της υφής του προστάτη από ουρολόγο Για ηλικίες άνω των 40 ετών στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, εκτός αν υπάρχει λόγος (όπως ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα ή συμπτωματολογία κατά την κόπωση), θα πρέπει να γίνεται και δοκιμασία κοπώσεως

στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, εκτός αν υπάρχει λόγος (όπως ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα ή συμπτωματολογία κατά την κόπωση), θα πρέπει να γίνεται και δοκιμασία κοπώσεως Για γυναίκες σε όλες τις ηλικίες θα πρέπει να γίνεται:

θα πρέπει να γίνεται: Έλεγχος αναιμίας με γενική αίματος, σίδηρο και φερριτίνη ορού



Test – Pap και γυναικολογική εξέταση, κάθε χρόνο από την στιγμή που αρχίζουν να έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή



Κάθε 2-3 χρόνια, θα ήταν σκόπιμο να γίνεται υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων και έλεγχος θυρεοειδούς

Για γυναίκες 20-40 ετών , επιπλέον των ανωτέρω, μαστολογική εκτίμηση με ψηλάφηση και υπερηχογράφημα μαστών

, επιπλέον των ανωτέρω, μαστολογική εκτίμηση με ψηλάφηση και υπερηχογράφημα μαστών Για γυναίκες 40-75 ετών, μαστογραφία, κάθε χρόνο, και συνεκτίμηση με το υπερηχογράφημα μαστών. Επίσης, μέτρηση οστικής πυκνότητας για έλεγχο οστεοπόρωσης για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, ενώ για εκείνες που είναι υπό αγωγή για οστεοπόρωση, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο

Για τον σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί τα πακέτα check up JUST FOR U ανδρών και JUST FOR U γυναικών.

Μαστογραφία

Η μαστογραφία μπορεί να γίνει και νωρίτερα από την ηλικία των 40 ετών, εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή εάν υπάρχουν ύποπτα ευρήματα στην ψηλάφηση. Τα σωστό θα ήταν κάθε γυναίκα να μάθει να ψηλαφεί το στήθος της μία φορά το μήνα για να το γνωρίζει καλά, έτσι ώστε -αν ανακαλύψει κάτι καινούργιο- να απευθυνθεί έγκαιρα στον ιατρό της.

Κολονοσκόπηση

Κολονοσκόπηση και για τα 2 φύλα θα πρέπει να γίνεται από την ηλικία των 50 ετών και νωρίτερα, εάν υπάρχουν συμπτώματα ή οικογενειακό ιστορικό.

Τέλος, να μην ξεχνάμε ότι ο οδοντιατρικός προληπτικός έλεγχος είναι μέρος της διατήρησης της υγείας μας, όπως και η άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η διατήρηση της καλής ψυχικής μας υγείας, κάνοντας πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως να βρισκόμαστε με αγαπητά πρόσωπα γελώντας με κάθε ευκαιρία ή να ευχαριστιόμαστε με μεγάλα αλλά και με μικρά, απλά, καθημερινά πράγματα.

Check up

