Υγεία - Περιβάλλον

Πως να νικήσετε τις αλλεργίες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Ευθυμία Πολύζου, Αλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Kέντρου Μetropolitan General.

Οι αλλεργικές νόσοι είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τον τελευταίο αιώνα και παρουσιάζει δραματική αύξηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στην αύξηση αυτή εκτός από το γενετικό μας υλικό, είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η βιομηχανοποίηση, η ρύπανση του περιβάλλοντος και το έντονο στρες.

Οι αλλεργίες αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα, προσβάλλοντας περισσότερους από έναν στους πέντε κατοίκους, ειδικά στις δυτικού τύπου κοινωνίες. Βασική προϋπόθεση της θεραπείας των αλλεργιών είναι η αποφυγή των αλλεργιογόνων (αεροαλλεργιογόνα, τροφικά αλλεργιογόνα, φάρμακα).

Οι κύριες αλλεργικές παθήσεις είναι το αλλεργικό άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα, έκζεμα, διάφορα είδη δερματίτιδας, αλλεργίες σε φάρμακα, αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα σφήκας ή μέλισσας.

Οι αλλεργίες της άνοιξης είναι ιδιαίτερα βασανιστικές για τα αλλεργικά άτομα. Αν λοιπόν αυτή την εποχή αισθάνεστε φαγούρα στα μάτια, τη μύτη και το φάρυγγα, αν ακόμη τα μάτια σας δακρύζουν και κοκκινίζουν, η μύτη μπουκώνει και τρέχει, τότε σας πειράζει δυστυχώς αυτή η εποχή. Αυτό συμβαίνει, καθώς όσοι είναι ευαίσθητοι στη γύρη ορισμένων φυτών, εκδηλώνουν τα συμπτώματα όταν η «ένοχη» γύρη αρχίζει να αυξάνεται στην ατμόσφαιρα.

Η εποχική αλλεργία εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά πιο συχνά στα παιδιά και στους ενηλίκους από τα 25 και πάνω. Πιο συχνή είναι η ρινοεπιπεφυκίτιδα ή εποχική αλλεργική ρινίτιδα και το χρόνιο βρογχικό αλλεργικό άσθμα. Μπορεί ακόμα να παρατηρηθούν πιο γενικά συμπτώματα όπως ατονία, κόπωση, κακουχία και σπανιότερα, δερματικά εξανθήματα.

Η διάγνωση των αλλεργικών νοσημάτων είναι εύκολη με την διεξαγωγή δερματικών δοκιμασιών (αλλεργικά τεστ) στα οποία υποβάλλεται ο ασθενής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διάγνωση με τον προσδιορισμό των IgE αντισωμάτων στο αίμα.

Η αντιμετώπιση των αλλεργικών συμπτωμάτων γίνεται σε πρώτο στάδιο με συμπτωματική θεραπεία με χρήση φαρμάκων (αντιισταμινικά, βρογχοδιασταλτικά, κορτιζονούχα).

Η πλέον αποτελεσματική από πλευράς εκκρίζωσης των συμπτωμάτων είναι η αιτιολογική θεραπεία (ανοσοθεραπεία ή θεραπεία απευαισθητοποίησης) με το συγκεκριμένο αίτιο.

Δηλαδή αφού υποβάλλουμε τον ασθενή στα αλλεργικά τεστ και βρούμε το αίτιο, τότε παραγγέλλουμε τα ειδικά εμβόλια. Τα αντιγόνα των εμβολίων παράγουν ειδικά αντισώματα στον οργανισμό και ενισχύουν την άμυνα έναντι του αλλεργιογόνου. Η θεραπεία αυτή είναι πολύ αποτελεσματική, περίπου κατά 80%, αλλά απαιτεί προσοχή στην επιλογή των ασθενών.

Είναι μακροχρόνια και το πρώτο τρίμηνο είναι ανά εβδομάδα 1 ένεση και μετά το 5μηνο 1 ένεση κάθε μήνα για τρία έως πέντε χρόνια.

*Άρθρο της Ευθυμίας Πολύζου, Αλλεργιολόγου, Διευθύντριας Αλλεργιολογικού Kέντρου Μetropolitan General.