Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 30 Απριλίου σήμερα και ο Απρίλης μας αποχαιρετά με τη Σελήνη στο μεγαλοπρεπές ζώδιο του Λέοντα να προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της ανάμεσα στη συνήθεια και την ανάγκη για νέες καταστάσεις.

Το πάρε-δώσε που θα έχει με τον Ουρανό στον Ταύρο και τον Κρόνο στον Υδροχόο θα οξύνει λίγο τα πνεύματα και θα δημιουργήσει εντάσεις, ειδικά όταν αναγκαζόμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με την ψυχρή πλευρά των ανθρώπων γύρω μας. Από την άλλη, ο όποιος εκνευρισμός μπορεί να μην οφείλεται μόνο στα συναισθηματικά κενά που μπορεί να έχουμε, αλλά και στην ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δηλαδή στο πνίξιμο που νιώθουμε να μας δημιουργείται επειδή κάποιος από το περιβάλλον μας μας φέρεται υπερπροστατευτικά. Επειδή εμείς μπορεί να είμαστε από τη μία ή την άλλη πλευρά, καλό θα ήταν σήμερα να μην υπερβαίνουμε τα όρια, αλλά και να μην είμαστε εριστικά αδιάφοροι.

Κριός: Μπορεί μέρα-νύχτα να σε λένε εγωιστή και να το λένε για πρόβλημα, όμως όταν οι περιστάσεις ευνοούν είναι σημαντικό να δείχνεις στους άλλους ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι που ζηλεύουν πάνω σου και που πολύ θα ήθελαν να είχαν. Γιατί ξέρεις πως να διεκδικείς και να παίρνεις αυτό που θέλεις, τη στιγμή που το θέλεις. Ο μήνας λοιπόν κλείνει κάπως έτσι για σένα και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αξιοποιήσεις τις δυνάμεις σου, χωρίς όμως να φτάσεις και στο σημείο που το κάνεις επιδεικτικά.

Ταύρος: Μπορεί να σε περάσουν για τρελό, δε λέω, όμως σήμερα το να κρεμούσες πάνω σου ένα ταμπελάκι “Προσοχή δαγκώνει” δεν θα ήταν και πολύ κακή ιδέα. Έτσι θα προϊδέαζες κάπως όσους έχουν την απαίτηση να ασχοληθείς μαζί τους σαν να μην υπάρχει κανείς άλλος στον κόσμο και κλαίνε σαν μωρά για να κερδίσουν την προσοχή σου. Τον μόνο που αντέχεις να νταντέψεις σήμερα -τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα- είναι ο εαυτός σου, γι’ αυτό μην πέσεις στην παγίδα τους.

Δίδυμοι: Αν θες να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να παραδεχτείς ότι αυτό που σου τη δίνει περισσότερο δεν είναι ο άλλος και τα κουσούρια που μπορεί να έχει, αλλά ο εαυτός σου που δεν έκανε κάτι για να μειώσει τις επιπτώσεις και φάνηκες αδύναμος στο να προλάβεις κάποιες καταστάσεις. Το παρελθόν δεν μπόρεσε να το αλλάξει κανείς. Στο παρόν όμως, αν θες να βρεθείς από τα τάρταρα στον ουρανό μπορείς και θα εκπλαγείς κι εσύ από τον εαυτό σου...

Καρκίνος: Ο μήνας τελειώνει και πολύ σύντομα οι μηχανές θα αρχίσουν να δουλεύουν σε πιο εντατικούς ρυθμούς. Είναι γεγονός ότι αυτό μπορεί να μην είναι και το καλύτερο σου, αφού την καραντίνα για τον πιο σπιτόγατο του ζωδιακού μόνο πρόβλημα δεν μπορείς να την πεις. Παρόλα αυτά καλό θα είναι να σκεφτείς πρακτικά και να δεις πως θα κινηθείς το επόμενο διάστημα και για να μη σε προλάβουν οι εξελίξεις αλλά και για να μην αγχωθείς με το βουνό των υποχρεώσεων που θα χρειαστεί να ανεβείς.

Λέων: Μπορεί τον φρονίμων τα παιδιά να μαγειρεύουν πριν πεινάσουν, όμως από την άλλη το να ξεκινήσεις να τρέχεις σε μια κούρσα πριν ο αφέτης ρίξει την πιστολιά θεωρείται άκυρη εκκίνηση. Αυτές εδώ τις μέρες λοιπόν μπορείς να προετοιμάσεις το αύριο, αλλά προσπάθησε να συγκρατήσεις την ορμή σου να φύγεις μπροστά, γιατί ο χρόνος θα σου δείξει ότι κάποιες κινήσεις σου ήταν άκυρες. Κοίτα να διαβάζεις καλά τις συνθήκες και τους αντιπάλους σου και μη λειτουργείς σαν να είσαι μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο.

Παρθένος: Κάτι που δεν την παλεύεις με τη ρουτίνα σου, κάτι που νιώθεις να περιορίζεσαι σε συγκεκριμένες επιλογές, κάτι που και οι άνθρωποι σου δημιουργούν την εντύπωση ότι ζεις σε ταινία φαντασίας και πλέον οι υποψίες σου ότι υπάρχουν UFO και κυκλοφορούν ανάμεσα μας είναι πιο βάσιμες από ποτέ, ε δε θέλει και πολύ για να σε πιάσουν τα νεύρα σου και να σου φύγει και το τελευταίο ίχνος διάθεσης που μπορεί να είχες για να επικοινωνήσεις. Μη σου πω όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα…

Ζυγός: Κάποιες μέρες η ανάγκη σου να ξεφύγεις είναι έντονη και δεν θες να κάνεις τίποτα απ’ όσα πρέπει. Τότε είναι που σε πιάνουν τα ενοχικά σου και δεν αντέχεις να παραδεχτείς πως θες να κάνεις πράγματα που μπορεί να μην αρέσουν στους άλλους και πως καταπιέζεσαι βρε αδερφέ και δε γουστάρεις να ανταποκριθείς σε όσα προσδοκούν από σένα. Τότε είναι που λειτουργείς σπασμωδικά και ψάχνεις να βρεις με ποιον μπορείς να τα βάλεις για να ρίξεις μετά εκεί το φταίξιμο ή αρχίζεις να κάνεις την τρίχα τριχιά. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και ο,τι καλύτερο, ε;

Σκορπιός: Όσο κι αν δε θες να το παραδεχτείς, η υπερβολή δεν είναι από τα χαρακτηριστικά που θα έλεγε κανείς ότι είναι δυσδιάκριτα πάνω σου. Σήμερα δε που σου δίνονται και αρκετές αφορμές είναι πιθανό να ξεσπαθώσεις…Πάντως επειδή δεν άρχισε ξαφνικά να βρέχει υποχρεώσεις, ούτε οι άνθρωποι γύρω σου ξύπνησαν με κάποιο σκοπό να σε τρελάνουν, προσπάθησε να βλέπεις τις πραγματικές διαστάσεις των πραγμάτων και να ελέγξεις λίγο την κυκλοθυμία σου.

Τοξότης: Για έναν ερωτευμένο Τοξότη η εργασιακή του καθημερινότητα και οι στόχοι τους οποίους έχει μπορεί να λειτουργήσουν άκρως διαφορετικά, με την έννοια ότι από τη μία δεν αντέχεις να μην ασχολείσαι με τον αντικείμενο του πόθου σου ούτε στιγμή -πόσο μάλλον για ένα ολόκληρο 8ωρο- κι από την άλλη να είναι ο απόλυτος τρόπος ανακούφισης για εσένα, αφού στη δουλειά τουλάχιστον ξέρεις τι κυνηγάς και νιώθεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, αφού λίγο πολύ τις ανασφάλειες σου τις έχεις.

Αιγόκερως: Όσο και να κοπιάζεις να δημιουργήσεις, να φτιάξεις ένα όνομα στην κοινωνία και να κάνεις τους πάντες γύρω σου να σε υπολογίζουν έρχονται κάποιες μέρες που νιώθεις ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα έχεις καταφέρει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς να απολαύσεις την ασφάλεια και την ηρεμία που μπορούν να σου προσφέρουν. Και ξέρεις πως το καταλαβαίνεις; Επειδή για άλλη μια φορά εσύ σκέφτεσαι το αύριο και τα σχέδια σου για το μέλλον. Όχι απαραιτήτως ότι είναι πρόβλημα, όμως μια κρισάρα την περνάς.

Υδροχόος: Υδροχόε μου, ο μήνας κλείνει με κυκλοθυμία και μία κάποια σύγχυση, είτε επειδή μια συνάντηση με το παρελθόν μπορεί να κάνει τα νεύρα σου κρόσια άμα τη εμφανίσει, είτε επειδή θυμώνεις για άλλη μια φορά με τον εαυτό σου που σπατάλησε ενέργεια και φαιά ουσία για να ασχολείται με ανθρώπους που δεν κατάφεραν να περάσουν ούτε από το πρώτο στο δεύτερο στρώμα της ψυχής σου. Επειδή όταν σε πιάνουν κάτι τέτοια κάνεις χειρότερες βλακείες είπα να σε προειδοποιήσω μπας και τις αποφύγεις.

Ιχθύς: Μπορεί σήμερα να μαζέψεις λίγο τα κομμάτια σου, αλλά καλό θα σου κάνει, γιατί έτσι θα έχεις και την ευκαιρία να ανασυγκροτηθείς. Είναι λοιπόν πιθανό να νιώσεις πως κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την καλοσύνη και τη δοτικότητα σου και τότε οι επιλογές σου είναι δύο. Είτε θα θυματοποιηθείς και θα στρώσεις πάνω σου ένα κόκκινο χαλί για να περάσουν από πάνω σου σαν αστέρες του Xόλυγουντ, είτε θα υψώσεις το ανάστημα σου και τους πεις “Oscar, ε; Last year…”, κοινώς θα κλείσεις την πόρτα σε κάτι τέτοιους.

Πηγή: astrologos.gr