Α’ Κατοικία: Στον Μητσοτάκη ο φάκελος των διαπραγματεύσεων

Πολύωρες ήταν οι τηλεδιασκέψεις για το ζήτημα της Α’ Κατικίας, καθώς λήγει το πλαίσιο προστασίας.

Toυ Νίκου Ρογκάκου

Μετά από πολύωρες και αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις σε τεχνικό επίπεδο, δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία με τους Θεσμούς για την α' κατοικία.

Ο φάκελος βρίσκεται από αργά το βράδυ της Τετάρτης στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις και θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις.

Αν και οι ξένοι είναι θετικοί με το νέο σχήμα (επιδότηση δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από κορονοϊό), δεν συμφωνούν σε παράταση μέχρι να στηθεί νομοτεχνικά το νέο σχήμα.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι ακόμα κι αν εκπνεύσει την Πέμπτη το πλαίσιο προστασίας, δεν έχουν πρόθεση να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς μέσα σε αυτήν τη συγκυρία.