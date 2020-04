Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων στις ΗΠΑ

Νέα αλματώδης αύξηση των νεκρών από την πανδημία στις ΗΠΑ το τελευταίο 24ώρο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών πάνω από 2.500 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, ως χθες Τετάρτη στις 20:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:30 ώρα Ελλάδας).

Έπειτα από δύο ημέρες επιβράδυνσης, την Κυριακή και τη Δευτέρα, η νέα αλματώδης αύξηση των θανάτων (+2.502) ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων σε 60.853, σύμφωνα με τα δεδομένα της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται συνεχώς.

Μακράν η χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν προχθές Τρίτη το όριο του ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων μόλυνσης και πλέον στη χώρα αυτή εντοπίζεται το ένα τρίτο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στον πλανήτη.

Ο κορονοϊός «θα φύγει», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε χθες Τετάρτη στον Λευκό Οίκο. «Θα φύγει, θα εξαλειφθεί», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου, χωρίς να διευκρινίσει πώς.