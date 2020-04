Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού: Αίσιο τέλος για τον νεαρό με προβλήματα υγείας

Εντοπίστηκε ο νεαρός με σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του.

Η περιπέτεια του Αθανασόπουλου Βασίλη, 21 ετών, έληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 30/4/2020, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ευαισθητοποιημένος πολίτης κάλεσε στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τις Εξαφανίσεις 116000, δίνοντας πληροφορίες για το ακριβές σημείο που εθεάθη ο Βασίλης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και ο Βασίλης εντοπίστηκε έπειτα από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όντας πλέον ασφαλής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αθανασόπουλο Βασίλη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.