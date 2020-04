Οικονομία

Ιδιοκτήτης καφετέριας: Καλούμαστε να λειτουργήσουμε με 22 άτομα προσωπικό και 6 πελάτες (βίντεο)

Από τους 70 στους 6 οι πελάτες που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υπάλληλοί του. «Δε θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε», τονίζει ο ίδιος στον ΑΝΤ1.