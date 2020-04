Υγεία - Περιβάλλον

Καραγεωργόπουλος για τα σχολεία: Το νέο χρόνο μπορεί να είναι χειρότερα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο λοιμωξιολόγος του νοσοκομείου Αττικόν δίνει απαντήσεις για το άνοιγμα των σχολείων, τη μετάδοση από τα παιδιά και τη χρήση μάσκας.