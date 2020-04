Αθλητικά

Μαραντόνα: ένα νέο “χέρι του θεού” να μας σώσει από τον κορονοϊό

Ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος, μίλησε για την πανδημία και το ποδόσφαιρο.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ζήτησε ένα... νέο «χέρι του Θεού» για να τερματίσει την πανδημία του κορονoϊού, αναφερόμενος στο γκολ που είχε σημειώσει με το χέρι κατά της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

«Αυτό που μας συμβαίνει, πολλοί λένε ότι είναι ένα νέο χέρι από τον Θεό. Αλλά σήμερα ζητώ από αυτό το χέρι να τερματίσει αυτήν την πανδημία, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν ξανά τη ζωή τους, υγιείς και χαρούμενοι», είπε ο διάσημος Αργεντινός, μιλώντας στην εφημερίδα της πατρίδας του Clarin.

Το 1986, στο Μεξικό, ο Μαραντόνα απάντησε αυθόρμητα ότι «ήταν το χέρι του Θεού» στους δημοσιογράφους για το πρώτο από τα δύο γκολ που είχε σημειώσει εναντίον της Αγγλίας (2-1) στον προημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου που κατέκτησε η Αργεντινή.

Ο 59χρονος προπονητής της Χιμνάσια Λα Πλάτα , μίλησε επίσης για την απόφαση της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA) να τερματίσει τη σεζόν 2019-2020, λόγω του Covid-19 και να αναστείλει τους υποβιβασμούς για αυτή τη σεζόν και την επόμενη.

«Δεν είναι το τέλος που θα θέλαμε, ήμασταν πεπεισμένοι ότι θα σωθούμε στο γήπεδο», δήλωσε ο Μαραντόνα, ενώ η αναστολή των υποβιβασμών ευνόησε την ομάδα του. Η Χιμνάσια ήταν 19η σε 24 ομάδες κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, υποστήριξε την απόφαση του προέδρου της AFA, Κλαούντιο Τάπια , σημειώνοντας πάντως ότι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αργεντινής θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δύο δύσκολα οικονομικά χρόνια μετά την πανδημία.

«Ελπίζω να καταλάβουμε ότι αυτό που πρόκειται να έρθει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί για το καλό του αργεντινού ποδοσφαίρου. Κανείς δεν είναι ο Ράμπο για να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, απλώς και μόνο επειδή ακόμη και ο Ράμπο θα χάσει εναντίον του».