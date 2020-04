Κόσμος

Tagesschau - κορονοϊός: κράτος – πρότυπο η Ελλάδα

Η γερμανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι ακόμη και οι Έλληνες είναι έκπληκτοι με την πειθαρχία που επεδείχθη στη χώρα τους.

Η γερμανική εφημερίδα Tagesschau σε άρθρο με τίτλο "Κράτος - πρότυπο η Ελλάδα", αναφέρεται στις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας κορoνοϊού.

Όπως γράφει στο χθεσινό της φύλλο, «πολλοί Έλληνες εμφανίζονται και οι ίδιοι έκπληκτοι για την πειθαρχία που επεδείχθη στη χώρα τους στο πεδίο αντιμετώπισης του κορονοϊού και την καλή διαχείριση κρίσης από πλευράς της κυβέρνησης».

Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται στο τηλεοπτικό μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις εξαγγελίες για τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων από την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο του οποίου έγινε κι ένας σύντομος, ενδιάμεσος απολογισμός με θετικό πρόσημο για τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα.

«Όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης, θετικός είναι ο απολογισμός και για το ελληνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχοντας επιβιώσει με σοβαρές απώλειες από την προηγηθείσα, δεκαετή, οικονομική κρίση, στην παρούσα φάση εξοπλίστηκε κατάλληλα με προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και αύξηση των κλινών σε ΜΕΘ», γράφει η εφημερίδα.

Η Tagesschau επισημαίνει ότι εκείνος που έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της παρούσας κρίσης είναι ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στον επιστημονικό ρόλο του και την καθημερινή, τηλεοπτική του παρουσία προς ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα σημειώνει την ετοιμότητα της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά και στην ευρεία αποδοχή των χειρισμών και των μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης στην κρίσιμη αυτή φάση, με τα ποσοστά σε σχετικές δημοσκοπήσεις να υπερβαίνουν και το 85%.