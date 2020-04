Κοινωνία

Η Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 για τις εξετάσεις στα ΑΕΙ και τις ξένες γλώσσες (βίντεο)

Τι θα γίνει με τους μαθητές του Δημοτικού και τι με τις εξετάσεις χιλιάδων για τις ξένες γλώσσες. Πώς θα γίνονται τα μαθήματα στο Λύκειο.

«Πορευτήκαμε για καιρό πάνω στις εισηγήσεις των ειδικών, που μας οδηγούσαν σε λήψη αποφάσεων, το ίδιο έγινε και τώρα», διευκρίνισε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το άνοιγμα των σχολείων.

Η υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε, ως προς τη λειτουργία της Γ’ Λυκείου ότι «το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει ως έχει», αλλά τα μαθήματα θα γίνονται Δευτέρα - Τετάρτη – Παρασκευή, για το μισό τμήμα και για το άλλο μισό την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες μέρες. «Έτσι το δεύτερο μισό τμήμα, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ό,τι και οι συμμαθητές τους. Έτσι τα παιδιά θα έχουν επάρκεια σε ύλη, στον ίδιο αριθμό μαθημάτων», είπε σχετικά.

Αναφορικά με τα μέτρα υγιεινής στα σχολεία, είπε πως θα δοθούν πάρα πολύ αναλυτικές οδηγίες, προς τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς, για τους κανόνες υγιεινές», ενώ θα γίνεται επισταμένο καθάρισμα μέσα στις τάξεις και πολύ συχνός αερισμός στις αίθουσες. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι, το ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί θα είναι έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό.

Σχετικά με το άνοιγμα των Δημοτικών, η Σοφία Ζαχαράκη είπε πως θα ανοίξουν «μόνο αν κριθεί ασφαλές».

Σημείωσε ότι, είναι «σαφές» ότι τα παιδιά που έχουν ευάλωτες ομάδες στο σπίτι, θα μπορούν με μια απλή βεβαίωση του γονέα να μην πάνε στο σχολείο, ενώ οι απουσίες τους δε θα προσμετρηθούν.

Όσο αφορά στις εξεταστικές των ΑΕΙ, διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν με την ενσωμάτωση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και με τρόπο που θα ανακοινωθεί σύντομα. Ξεκαθάρισε πάντως ότι, «δεν προβλέπεται τηλεξετάση».

Ερωτηθείσα σχετικά με τις εξετάσεις σε ξένες γλώσσες, εξήγησε πως αποφάσεις για τη διεξαγωγή τους αποφασίζει ο κάθε φορέας που διενεργεί τις εξετάσεις για το πώς θα γίνουν.

Αναφορικά όμως με τις εξετάσεις σε ειδικά και πρότυπα σχολεία είπε πως «θα υπάρξουν ανακοινώσεις».

Τέλος, απαντώντας στο τι ισχύει για τα νυχτερινά σχολεία, είπε ότι οι ανακοινώσεις που γίνονται αφορούν όλους τους τύπους των σχολείων, εκτός των ειδικών σχολείων.