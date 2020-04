Πολιτική

Καραμανλής στον ΑΝΤ1: έτσι θα λειτουργούν τα ΜΜΜ από Δευτέρα (βίντεο)

Διπλασιάζονται τα λεωφορεία που θα εκτελούν δρομολόγια. Τι θα γίνει με τα πρόστιμα για τις μάσκες. Θεσμοθετούνται οι «Βοηθοί Επιβατών».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι μέχρι τώρα τα έχουμε πάει πολύ καλά στο θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊούκαι θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι με σχέδιο και υπευθυνότητα.

Ο κ. Καραμανλής έδωσε ένα πεντάλογο για τη σωστή χρήση των ΜΜΜ από την ερχόμενη εβδομάδα.

-Δεν μετακινούμαστε με ΜΜΜ αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη

-Δεν μετακινούμαστε με ΜΜΜ αν έχουμε οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα

-Δεν μετακινούμαστε με ΜΜΜ αν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε με άλλο μέσο

-Όταν μετακινούμαστε με ΜΜΜ κρατάμε αποστάσεις

-Όταν μετακινούμαστε με ΜΜΜ φοράμε προστατευτική μάσκα

Όπως είπε ο κ. Καραμανλής, από τη Δευτέρα θα υπάρχουν στους 45 σταθμούς μετεπιβίβασης του Μετρό, «Βοηθοί Επιβατών», οι οποίοι θα δίνουν συμβουλές και οδηγίες στο επιβατικό κοινό.

Συμπλήρωσε δε ότι από τη Δευτέρα θα διπλασιαστούν τα λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής κι από 550 θα γίνουν 1.100,ενώ ανάλογες πυκνώσεις δρομολογίων θα έχουμε και στο Μετρό.

Ο κ. Καραμανλής, είπε επίσης ότι όσοι είχαν κάρτες που δεν χρησιμοποίησαν λόγω των μέτρων θα αποζημιωθούν με πιστωτικό υπόλοιπο, ενώ για τους χρήστες ετησίων καρτών θα ισχύσει επιπλέον έκπτωση 10%.

Σε ότι αφορά τη βεβαίωση προστίμων για υγειονομικούς ελέγχους στα ΜΜΜ, ο κ. Καραμανλής διευκρίνισε ότι προς το παρόν μπορούν να γίνουν μόνο από την Αστυνομία, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο από την προσεχή Δευτέρα να μπορούν να βεβαιώνονται κι από το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ.