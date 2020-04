Κόσμος

Κορονοϊός: μειώνεται ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, η χώρα του έχει το μικρότερο ποσοστό θνητότητας στην Ευρώπη.

Νέα μείωση του αριθμού των θυμάτων της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, καταγράφηκε στην Τουρκία το τελευταίο 24ωρο, με 89 θανάτους και 2.939 νέα κρούσματα, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Υγείας.

Στον αντίποδα, οι ασθενείς που ανάρρωσαν το προηγούμενο 24ωρο ξεπέρασαν και πάλι τους 5 χιλιάδες (5.231).

Συνολικά ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 3.081 και τα κρούσματα στα 117.589 από την αρχή της κρίσης.

Σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κοτζά η Τουρκία βρίσκεται στην κορύφωση της επιδημίας του κορονοϊού. Ο ίδιος εκτίμησε ότι διαπιστώνεται καθοδική τάση ωστόσο, όπως προειδοποίησε, «αν δεν υπάρξει συμμόρφωση στα μέτρα ενδέχεται νέο κύμα της επιδημίας».

Μιλώντας έπειτα από την συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής υγείας, ο τούρκος υπουργός είπε ότι το ποσοστό των ασθενών που πεθαίνουν από κορονοϊό στην Τουρκία έχει μειωθεί κατά 10% και των διασωληνωμένων κατά 14%.

«Μέχρι στιγμής το ποσοστό θανάτων στην Τουρκία είναι 2,58%. Η χώρα μας έχει το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη. Βρίσκεται στην ογδοηκοστή θέση στον κόσμο. Αυτό αποτελεί μια επιτυχία της τουρκικής ιατρικής», ανέφερε.