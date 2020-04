Κόσμος

Η Τουρκία σχεδόν διπλασίασε τις στρατιωτικές δαπάνες μέσασε μια δεκαετία

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 86% μέσα σε μια δεκαετία, καταγράφει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για τη Διεθνή Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας παρουσίασαν θεαματική αύξηση το 2017 και το 2018, κατά 27%, ενώ το 2019 η Τουρκία διέθεσε 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικές δαπάνες, ποσό αυξημένο κατά 5,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Τουρκία καταλαμβάνει τη 16η θέση στην κατάταξη των χωρών με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες το 2019, με παγκόσμιο μερίδιο 1,1%. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας το 2019 αντιπροσώπευαν το 2,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της, ενώ το ποσοστό αυτό το 2010 ανερχόταν στο 2,3% του ΑΕΠ.

Στην έκθεση του SIPRI σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν σε 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2019, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2018 και τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2010.