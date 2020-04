Κοινωνία

Φωτιά σε πολυκατοικία στον Πειραιά

Ισχυρές πυροσβεστικές έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου, σε εξαώροφη πολυκατοικία στον Πειραιά.

Επί τόπου βρίσκονται και επιχειρούν, 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.