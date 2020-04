Κοινωνία

Μεταναστευτικό: αναχώρηση ασυνόδευτων ανηλίκων για τη Φινλανδία

Μαζί με τα ασυνόδευτα παιδιά θα αναχωρήσουν και δεκάδες ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες για επανενώσεις οικογενειών.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Φινλανδίας, κ. Olly-Poika Parviainen, συμφωνήθηκε ότι η Φινλανδία θα δεχθεί 100 ασυνόδευτα παιδιά για μετεγκατάσταση και επιπλέον 30 ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες για επανενώσεις οικογενειών.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «η απόφαση αυτή έμπρακτης αλληλεγγύης από τη Φινλανδία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες έως το τέλος Μαΐου.