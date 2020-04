Πολιτική

Κεραμέως: Δε θα γίνουν προαγωγικές εξετάσεις

Για την απόφαση του ανοίγματος των σχολείων, τους μαθητές του Δημοτικού και τις Πανελλαδικές μίλησε η Υπουργός Παιδείας.

Τα παιδιά είναι ίσως η πιο ασφαλής πληθυσμιακή ομάδα” δήλωσε στο Θέμα 104, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως προσθέτοντας πως “πήραμε τόσο νωρίς μέτρα, για να μπορούμε να επανέλθουμε πιο γρήγορα” στην κανονικότητα. Αναφερθείσα στην εκπαιδευτική διαδικασία με την επανεκκίνηση των σχολείων, η κ. Κεραμέως τη χαρακτήρισε “πάρα πολύ έντονη”, τονίζοντας ότι προβλέπεται αναλυτικό πρόγραμμα, πολύ μικρά γκρουπ μαθητών (10-13 άτομα), όπως και γρήγορη εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

“Άπαξ και έχουμε διασφαλίσει τους όρους πρόληψης και προστασίας, η ζημία που γίνεται στα παιδιά που μένουν τόσο διάστημα εκτός εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη” εξήγησε η Υπουργός Παιδείας επικαλούμενη έρευνες ειδικών, ενώ προανήγγειλε ότι “θα υπάρχουν αντισηπτικά σε όλα τα σχολεία”, μετά από ενέργειες που έχει δρομολογήσει κεντρικά το Υπουργείο Παιδείας.

Αναφορικά με τις Πανελλήνιες, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα, τοποθετώντας το κλείσιμο του έτους για τη Γ΄Λυκείου στις 12 Ιουνίου. Παράλληλα, η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προαγωγικές εξετάσεις, αφού δίνεται έμφαση στην κάλυψη της ύλης, ενώ προσδιόρισε τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων στον ένα μήνα.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο λειτουργίας δημοτικών και νηπιαγωγείων, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε πως αν υπάρξει τέτοια απόφαση, αυτή θα ληφθεί στα τέλη Μαΐου και σχολίασε σχετικά ότι “επιλέξαμε ένα πιο μετριοπαθές σχέδιο. Πήγαμε πιο συντηρητικά”, αναφερόμενη σε εισηγήσεις που υπήρξαν για το άνοιγμα δημοτικών και νηπιαγωγείων.