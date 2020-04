Πολιτισμός

Ο Γιώργος Παρτσαλάκης στον ΑΝΤ1 για την περιπέτεια με την υγεία του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συγκίνησε τον αγαπημένο ηθοποιό. Η σύγκριση με το….αυτοκίνητο, οι πληροφορίες για την επανέναρξη των γυρισμάτων και η κρίση στις καλλιτεχνικές και μουσικές παραγωγές.