Περιφέρεια Αττικής: έλεγχος στην κλινική “Ταξιάρχαι”

Διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, στην κλινική πραγματοποιήθηκαν χειρουργεία, μετά από την απόφαση του Υπουργείου Υγείας, γα αναστολή των τακτικών χειρουργείων στις ιδιωτικές κλινικές.

Όπως έγινε γνωστό από την Περιφέρεια Αττικής: Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, συγκροτήθηκε μετά από την υπ’ αρ. πρωτ. 3461/31-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΑΦ7Λ7-8Γ6) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, η αρμόδια κατά το Νόμο τριμελής Επιτροπή, που προχώρησε στις 28 Απριλίου 2020 στον έλεγχο της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ», που βρίσκεται στο Περιστέρι, στην οποία παρουσιάστηκαν αυξημένος αριθμός κρουσμάτων covid-19, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής ασθενών.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και λόγω των ειδικών συνθηκών, στην επιθεώρηση παρέστη και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.

Η Επιτροπή αρχικά έκανε έλεγχο εφαρμογής των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για την διαλογή, πρόληψη και διαχείριση ύποπτων και διαπιστωμένων περιστατικών Covid-19. Κατά την αυτοψία των χώρων υποδοχής κοινού, διαλογής ύποπτων περιστατικών και διακίνησης ασθενών διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στον εξωτερικό χώρο της Κλινικής επί της οδού Ελευσινίων λειτουργεί από τις 14-03-2020 (σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Λοιμώξεων) Isolation Box για την εξέταση των υπόπτων περιστατικών. Το προσωπικό ήταν ελλιπές διότι, όπως δηλώθηκε από τους υπεύθυνους της κλινικής, μέρος του βρίσκεται σε καραντίνα, λόγω Covid-19. Το προσωπικό που παρέμεινε στην Κλινική, κατά τον έλεγχο τηρούσε το πρωτόκολλο που αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους χώρους της Κλινικής. Διαπιστώθηκε ότι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις κατόψεις εσωτερικής διαρρύθμισης, όπως έχουν θεωρηθεί από το Υπουργείο Υγείας στις 03-05-2017 , στη βάση των οποίων χορηγήθηκε η άδεια από την Περιφέρεια Αττικής.

Τα χειρουργεία ήταν κλειδωμένα. Από το βιβλίο χειρουργείων διαπιστώθηκε όμως ότι έχουν πραγματοποιηθεί χειρουργικές επεμβάσεις και μετά την 20-03-2020, οπότε και το Υπουργείο Υγείας επέβαλλε την αναστολή των τακτικών χειρουργείων στις Ιδιωτικές Κλινικές. Η Κλινική διαθέτει δύο ΜΤΝ δυναμικότητας δεκατεσσάρων και δεκατριών κλινών, οι οποίες λειτουργούσαν κανονικά.

Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε:

· πρακτικά πρόσφατων συνεδριάσεων και αποφάσεις της Επιτροπής Λοιμώξεων

· πρόσφατο πίνακα προσωπικού όπως αυτή κατατέθηκε στο ΣΕΠΕ

· κατάσταση χειρουργικών επεμβάσεων από την τελευταία σελίδα του βιβλίου χειρουργείων

· θεώρηση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια ΥΠΕ

· σύμβαση με εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

· τελευταία πιστοποιητικά εντομοκτονίας – μυοκτονίας – απολύμανσης

· εργαστηριακές εξετάσεις της ποιότητας του νερού της αντίστροφης ώσμωσης, που χρησιμοποιείται στις δύο ΜΤΝ.

Μετά τον έλεγχο η Επιτροπή εισηγήθηκε η Κλινική να καταθέσει τις απόψεις της

α) για την εμφάνιση πληθώρας κρουσμάτων Covid – 19 σε ασθενείς και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

β) για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων μετά την αναστολή τακτικών χειρουργείων από το Υπουργείο Υγείας.

Η Επιτροπή μετά την κατάθεση απόψεων εκ μέρους της Κλινικής, θα συνεδριάσει εκ νέου για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.