Οικονομία

Γεωργιάδης: σε λίγες μέρες θα ομαλοποιηθεί η αγορά για τις μάσκες

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για το ενδεχόμενο να επιβληθεί διατίμηση στις μάσκες ή για τη δωρεάν διάθεση τους από το κράτος.

Το κόστος της μάσκας μίας χρήσης έχει μεν αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης, ωστόσο «σε λίγες μέρες θα ομαλοποιηθεί η αγορά, όπως έγινε και για τα αντισηπτικά», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την εγχώρια παραγωγή, με τη λειτουργία δύο εργοστασίων μεγάλης παραγωγής μασκών αλλά και με μικρές βιοτεχνίες οπότε διασφαλίζεται μηνιαία παραγωγή που θα ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια μάσκες ενώ, συμπλήρωσε ότι έχει δημιουργηθεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου καταγράφονται όλα τα αποθέματα της χώρας σε υγειονομικό εξοπλισμό και εκεί εμφανίζεται, σήμερα, απόθεμα σε μάσκες μίας χρήσης περισσότερων από 25 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Επειδή έχει αυξηθεί η ζήτηση, όπως είπε ο υπουργός αυτό έχει αντίκτυπο στην τιμή, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης πρότεινε,μιλώντας στο MEGA και τη χρήση της πάνινης επαναχρησιμοποιούμενης μάσκας ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε λίγες μέρες θα ομαλοποιηθεί η αγορά.

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν σκέψεις για επιβολή διατίμησης ή για δωρεάν μάσκες ο υπουργός απάντησε ότι η ίδια συζήτηση είχε γίνει, πριν λίγο καιρό, για τα αντισηπτικά αλλά όπως ομαλοποιήθηκε αυτή η αγορά το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος που να μπορεί να δώσει δωρεάν όλες τις μάσκες που θα χρειαστούν οι πολίτες αλλά ούτε και η διατίμηση θα βοηθούσε όπως φάνηκε από το παράδειγμα της Ιταλία που η διατίμηση δεν αποτέλεσε λύση για την επάρκεια.

Για την επανεκκίνηση της οικονομίας ο υπουργός σημείωσε ότι «ο βαθμός δυσκολίας επανεκκίνησης της οικονομίας είναι υψηλός» και αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είπε ότι σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση που είχε, ήδη από τις πρώτες μέρες έχουν δείξει ενδιαφέρον για να κάνουν αίτηση χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες «ενώ έχουν εγκριθεί κι αρκετές αιτήσεις».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι, η ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα έχει εκδώσει ένα τραπεζικό προϊόν, με το οποίο όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τις τράπεζες δάνειο για κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 ευρώ, το επιτόκιο του οποίου πληρώνεται από την τράπεζα για δυο χρόνια.

«Όποια μικρομεσαία επιχείρηση αισθάνεται την ανάγκη ότι χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης μπορεί να το ζητήσει και σήμερα από την τράπεζα της αρεσκείας της, βασική προϋπόθεση είναι να είναι ενήμερος, δηλαδή να μην είναι στον Τειρεσία» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφέρθηκε και στο Ελληνικό, υποστηρίζοντας πως αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ προκειμένου να συνεχιστεί το έργο.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υποστήριξε πως «αυτή τη στιγμή είναι τόσα τα προβλήματα και τόση η δουλειά και η πίεση που το τελευταίο που απασχολεί την κυβέρνηση είναι ένας εκλογικός αιφνιδιασμός».