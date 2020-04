Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο σε όλο τον πλανήτη

Η Βρετανία βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση των θανάτων ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερα από 3,19 εκατομμύρια είναι τα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίως και ο αριθμός των νεκρών από την covid-19 ανέρχεται σε 226.880, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Reuters, ο οποίος βασίζεται σε πληροφορίες από κυβερνητικούς αξιωματούχους και στις ανακοινώσεις των υπουργείων Υγείας των χωρών.

Κρούσματα έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα σε τουλάχιστον 210 χώρες και εδάφη από την πρώτη εμφάνιση του ιού στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019.

Πρώτες σε αριθμό θανάτων παραμένουν οι ΗΠΑ (60.772) και ακολουθούν η Ιταλία (27.682), η Βρετανία (26.097), η Ισπανία (24.275) και η Γαλλία (24.087).