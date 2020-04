Life

Νέο αεροπορικό ατύχημα για τον πιλότο Χάρισον Φορντ (βίντεο)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αστέρας του Χόλυγουντ εμπλέκεται σε ατύχημα με αεροσκάφος που πιλοτάρει.

Νέο ατύχημα προκάλεσε με το αεροπλάνο του ο Χάρισον Φορντ, ο οποίος το προσγείωσε σε διάδρομο όπου προσγειωνόταν άλλο αεροσκάφος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όταν σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ηθοποιού που είπε ότι ο Φορντ δεν άκουσε καλά τις οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματίας, ενώ τις έρευνες για τα ακριβή αίτια ανέλαβαν οι ομοσπονδιακές αρχές.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά ατυχήματα του 77χρονου αστέρα του Χόλυγουντ με μικρό αεροσκάφος.

Το 2015 ο Φορντ είχε τραυματιστεί όταν έριξε αεροσκάφος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Λος Άντζελες, με τις αρχές τότε να συμπεραίνουν ότι δεν ήταν δική του ευθύνη του ατύχημα, αλλά οφειλόταν σε μηχανική βλάβη.