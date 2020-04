Πολιτική

Γεννηματά: η επόμενη μέρα θα κριθεί κι από την αποτελεσματικότητα του κράτους

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, χαρακτήρισε ρίσκο το άνοιγμα των σχολείων και ζήτησε να μπει διατίμηση στις προστατευτικές μάσκες.

«Ενάμιση μήνα τώρα, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες αποδείξαμε ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε» είπε ξεκινώντας την ομιλία στην Βουλή, η Φώφη Γεννηματά, λέγοντας παράλληλα ένα μεγάλο μπράβο, «σε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή» και έδωσαν τη μάχη κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας.

«Σιγά-σιγά να ξαναπιάσουμε το νήμα της ζωής μας» είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, σημειώνοντας πως στη δεύτερη αυτή φάση που μπαίνουμε, είναι μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης, καθώς «πρέπει να εξασφαλίσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας κρατήσουν ασφαλείς».

Η επόμενη ημέρα, εξαρτάται από την προσωπική ευθύνη αλλά και την αποτελεσματικότητα του Κράτους είπε η κυρία Γεννηματά σημειώνοντας πως «χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς περισσότερα τεστ και κινητές ομάδες πρωτοβάθμιας που έχουμε εισηγηθεί εδώ και μήνες, χωρίς αυτά, η άρση των μέτρων γίνεται μια επικίνδυνη άσκηση».

Τόνισε πως είναι «αδιανόητο να αλλάξουμε στρατηγική τώρα στην πράξη», υιοθετώντας, όπως είπε, πρακτικές τύπου Τζόνσον περί ανοσίας της αγέλης, ενώ αναφερόμενη στο άνοιγμα των σχολείων, το χαρακτήρισε «ρίσκο», συμπληρώνοντας «Τουλάχιστον φροντίστε να δοθούν τα χρήματα στις σχολικές επιτροπές για να διασφαλιστούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Αναφορά έκανε και στις μάσκες ζητώντας να μπει διατίμηση, αφού, όπως τόνισε, «αλλιώς θα έχουμε αισχροκέρδεια. Μαύρη αγορά». Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά, οι μάσκες «πρέπει να παρέχονται δωρεάν σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους χώρους και τουλάχιστον στα σουπερ μάρκετ», καθώς όπως είπε «το βάρος για μια τετραμελή οικογένεια είναι μεγάλο».