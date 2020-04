Κοινωνία

Ο Νίκος Χαρδαλιάς… ανακοινώνει το “ΧΑΜ”

Με μία του ανάρτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας μας υπενθυμίζει ότι μέχρι την Κυριακή «μένουμε σπίτι» και από Δευτέρα «μένουμε ασφαλείς».

«Σχέδιο ΧΑΜ», ονόμασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας το σχέδιο που θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ίδια ανάρτηση τονίζει ότι μέχρι το βράδυ της Κυριακής μένουμε στο σπίτι, όμως από Δευτέρα εφαρμόζουμε το «Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)! Τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, μένουμε υπεύθυνοι, μένουμε ασφαλείς!».