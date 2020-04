Πολιτική

Η απάντηση της Μαρέβα Γκραμπόφσκι σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Το σχόλιο στο Twitter και η απάντηση της συζύγου του Πρωθυπουργού.

Διάλογο μέσω Twitter είχαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη.

Την αρχή έκανε ο κ. Γιαννούλης ο οποίος αναρωτήθηκε σε ανάρτησή του εάν ο οίκος μόδας της κ. Γκαρμπόφσκι, «ράβει μάσκες».

Απάντησε η ίδια μέσω του λογαριασμού της γράφοντας, «Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Φυσικά, φτιάχνουμε μάσκες από όλο το ύφασμα που περισσεύει από την παραγωγή και τις δίνουμε δωρεάν.

ΥΓ: Το σωστό account είναι @ZeusnDione».