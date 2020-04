Οικονομία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: τι αλλάζει στα εισιτήρια

Σε πλήρη λειτουργία ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών από τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που αποφασίστηκαν από την Πολιτεία, τη Δευτέρα 04.05.2020 τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών (Πειραιάς – Κιάτο, Πειραιάς – Αεροδρόμιο, Αθήνα – Χαλκίδα και Άνω Λιόσια – Κορωπί), για την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των εργαζομένων που επιθυμούν να μετακινηθούν από και προς τους χώρους εργασίας τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την εταιρεία:

Για την ελαχιστοποίηση φαινομένων συνωστισμού εντός των συρμών της, και αποκλειστικά για τον Προαστιακό εκτός αστικής ζώνης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανέπτυξε ένα σύστημα εισιτηρίων, συνδέοντας πλέον τα δρομολόγια με τον τίτλο μεταφοράς. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ο επιβατικός φόρτος σε κάθε συρμό.

Τα νέα εισιτήρια του Προαστιακού συνδέονται με το δρομολόγιο κατά την έκδοσή τους και ισχύουν για μια ώρα πριν έως και δύο ώρες μετά την αναγραφόμενη ώρα αναχώρησης του δρομολογίου που έχει επιλεγεί.

Όλα πλέον τα εισιτήρια Προαστιακού ελέγχονται ηλεκτρονικά στον συρμό από το προσωπικό αμαξοστοιχίας. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πρόκειται να ταξιδέψει ή δεν προλάβει το παραπάνω χρονικό όριο, το εισιτήριο ακυρώνεται ή μεταβάλλεται μέχρι και τις 23:59:59 της ημερομηνίας αναχώρησης του δρομολογίου που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Τα εισιτήρια εκδίδονται από το Web (tickets.trainose.gr), το app της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, (androis & ios) και από φυσικά σημεία πώλησης.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το επιβατικό κοινό είναι υποχρεωτική και ο έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον.