Καταδίωξη στου Ζωγράφου: ο δράστης άδειαζε γραφεία καθηγητών του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Πώς έπεσε στη... “φάκα” του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής...

Συνελήφθη την περασμένη Τρίτη, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ενέχεται σε σωρεία διακεκριμένων κλοπών σε γραφεία καθηγητών και εργαστηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατηγορείται ακόμα για πράξεις διακίνησης ναρκωτικών στις φοιτητικές εστίες του Ε.Μ.Π., καθώς και για απείθεια, πλαστογραφία, κλοπή οχήματος, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Συνεργός του παραπάνω συλληφθέντα, στις υποθέσεις των διακεκριμένων κλοπών από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, είναι 28χρονος αλλοδαπός, ομοεθνής του.

Η σύλληψη του αλλοδαπού και η ταυτοποίηση του ομοεθνή συνεργού του πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για περιπτώσεις διαρρήξεων σε γραφεία καθηγητών και εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πολυτεχνειούπολη και στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, το χρονικό διάστημα από τέλος Φεβρουαρίου έως μέσα Απριλίου 2020.

Στις παραπάνω περιπτώσεις διαρρήξεων αφαιρέθηκε εργαστηριακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, η συνολική αξία του οποίου υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε ακόμα ότι οι δύο προαναφερόμενοι δράστες διέμεναν και χρησιμοποιούσαν δωμάτια της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως χώρους απόκρυψης των κλοπιμαίων, συγκάλυψης των έκνομων ενεργειών τους και για πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ως προς το χρονικό της σύλληψης, απογευματινές ώρες της 28-04-2020 εντοπίστηκε ο 37χρονος στην περιοχή του Ζωγράφου να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με καταφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, ο δράστης ανέβηκε με το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο και κινήθηκε προς το μέρος των αστυνομικών, με προφανή κίνδυνο να τους προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Αν και κλήθηκε επανειλημμένα από τους αστυνομικούς να ακινητοποιήσει το όχημα, αυτός συνέχισε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα ένας εκ των αστυνομικών να πυροβολήσει σε ασφαλή κατεύθυνση, προς την αριστερή ρόδα του οχήματος, με σκοπό την ακινητοποίησή του και την αποτροπή τραυματισμών.

Ο δράστης, επιχειρώντας να διαφύγει, συνέχισε να κινείται επί του πεζοδρομίου και αφού προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, προκαλώντας τους υλικές ζημιές, προσέκρουσε σε δέντρο και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθως, εξήλθε από το παράθυρο του συνοδηγού και προσπάθησε να υπερπηδήσει το κιγκλίδωμα της Πολυτεχνειούπολης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει καθώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Μετά τη σύλληψή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης, πλαστό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Όπως διαπιστώθηκε, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε είχε αφαιρεθεί την 08-04-2020 από περιοχή της Αττικής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης (29-04-2020), ακολούθησε συντονισμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε τέσσερα δωμάτια στις παλιές Φοιτητικές Εστίες του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, όπου διέμενε ο συλληφθείς και ο συνεργός του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 110 γραμμαρίων, καθώς και μέρος του εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού που αφαιρέθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς, πέραν της προαναφερόμενης κλοπής οχήματος, έχει διαπράξει μαζί με τον συνεργό του τις ακόλουθες κλοπές και διαρρήξεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

· την 27-02-2020, διέρρηξαν εργαστήριο και (11) γραφεία καθηγητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και αφαίρεσαν εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας περίπου 164.000 ευρώ,

· την 01-03-2020, διέρρηξαν (14) θύρες γραφείων καθηγητών και αποθηκών της Σχολής Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,

· την 01-03-2020, διέρρηξαν (9) εργαστήρια της Σχολής Φυσικών του Ε.Κ.Π.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και αφαίρεσαν εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 15.900 ευρώ,

· την 03-03-2020, διέρρηξαν (5) θύρες γραφείων της Σχολής Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,

· την 06-03-2020, διέρρηξαν (3) εργαστήρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εργαστήριο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και αφαίρεσαν εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 22.950 ευρώ,

· την 25-03-2020, διέρρηξαν γραφείο καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και αφαίρεσαν εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 14.550 ευρώ και

· το χρονικό διάστημα από 16 έως 21-04-2020, παραβίασαν (9) θύρες εργαστηρίων της Σχολής Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και αφαίρεσαν εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 4.300 ευρώ.

Και οι δύο δράστες είναι σεσημασμένοι και έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν πολλές φορές τις αστυνομικές Αρχές για ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά, ενώ επιδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα και επικινδυνότητα στη διάπραξη των εγκληματικών τους ενεργειών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, τον Μάιο του 2019, όταν ακινητοποίησαν ανήλικο ημεδαπό που περπατούσε έξω από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και με την απειλή όπλου, του αφαίρεσαν χρήματα, τιμαλφή και τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Στη συνέχεια, αφού τον χτύπησαν και του έδεσαν τα χέρια, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο χώρο αποσκευών του οχήματός τους και τον μετέφεραν στο νεκροταφείο του Βύρωνα, όπου και τον εγκατέλειψαν.

Ακολούθως, μετέβησαν στην οικία του και αφού εισήλθαν στο διαμέρισμα με τα κλειδιά που του είχαν προηγουμένως αφαιρέσει, ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου τους γονείς του και χρησιμοποιώντας σωματική βία αφαίρεσαν κοσμήματα και χρήματα.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.