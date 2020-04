Πολιτική

Κορονοϊός - Βουλή: “Μάχη” για την “επόμενη ημέρα” μετά το lockdown

Εφ’ολης της ύλης σύγκρουση Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή με μομφές και "καρφιά". Τι είπαν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Εφ’ολης της ύλης σύγκρουση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή με μομφές να εκτοξεύονται πίσω από το πλεξιγκλας, που απολυμαινόταν διαρκώς. «Λεφτόδεντρα» που μαράθηκαν το 2015 και η ελληνική εκδοχή του «ορμπανισμού» έδωσαν τον τόνο της μονομαχίας.



«Η Αντιπολίτευση προτείνει: «Ξοδέψτε», χωρίς να λέει πότε και για ποιους. Αυτό το οποίο κάνετε είναι να ποτίζετε ένα φυτό που δεν υπάρχει πλέον, γιατί το «λεφτόδεντρο» μαράθηκε οριστικά το 2015. Και όσο λίπασμα και αν θέλετε να του προσθέσετε, δεν πρόκειται να πετάξει πάλι βλαστάρι», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Πρωθυπουργός



Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα. «Αλήθεια κ. Μητσοτάκη σε αυτές τις συνόδους με τηλεδιάσκεψη όταν όλοι οι ηγέτες του Νότου απαιτούν να δοθούν χρήμα στην αγορά, απαιτούν να γίνει πράξη αυτό που λέει η Λαγκαρντ για 1 τρις, εσείς τους λέτε δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα;», είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το “μαξιλάρι”

«Δημιουργήθηκε μάλλον για να αποκοιμηθεί πάνω του η κοινή γνώμη. Διότι έτσι βαπτίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση τι; Το Δημόσιο Ταμείο, μαζί με τα 15,7 δισεκατομμύρια τα οποία όμως πρέπει και μένουν παγωμένα ως ενέχυρο. Το ερώτημα, λοιπόν, το οποίο τίθεται, είναι αν μας ζητούν στην ουσία να ακουμπήσουμε και αυτό το δεσμευμένο απόθεμα. Και τι θα σήμαινε αυτό για την επόμενη μέρα και για την πιθανότητα η χώρα μας να ξαναβρεθεί σε ένα αυστηρό πρόγραμμα επιτήρησης;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός.



Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας, τόνισε πως «θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα βρισκόμαστε με χιλιάδες λουκέτα, χιλιάδες ανέργους και με ύφεση,που δεν ξαναείδαμε από το 2008 και δε θα έχουμε και μαξιλάρι. Αυτό θα είναι δικό σας έργο. Βγαίνει ο κ. Στουρναρας προχθές και λέει μην ανησυχείτε, 4% θα είναι η ύφεση, αν είναι κ. Μητσοτάκη 4% σας το χαρίζω, ότι γράψει όμως πάνω το κοντέρ θα είναι η ύφεση του κ. Μητσοτάκη, με την υπογραφή σας.»

"Όχι στην τοξικότητα"

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα ότι «είναι μία εθνική κατάκτηση η οποία δεν έχει κομματικό χρώμα. Την πιστώνεται όλη η χώρα. Την πιστωνόμαστε όλοι μαζί. Και θα είναι μεγάλη κατάκτηση για το πολιτικό σύστημα, καθώς επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς αντιπαράθεσης, να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας η τοξικότητα του παρελθόντος να αμφισβητήσει αυτήν την εθνική ενότητα».



Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας το χαρακτήρισε «ευκαιρία για να εγκαταστήστε ένα αντιδημοκρατικό, πανταχού παρόν, ανεξέλεγκτο και επικίνδυνα αλαζονικό και ολοκληρωτικό σύστημα εξουσίας. Το οποίο, είναι κοινό μυστικά πια, ότι έχει όχι απλώς κομματικές αναφορές, αλλά και απευθείας αναφορές στο πρόσωπο σας. Κι αυτή, πολύ φοβάμαι, είναι η ελληνική εκδοχή του Ορμπανισμού, κύριε Μητσοτάκη».



«Φαντάζομαι έχετε ακούσει ψιθύρους κοινωνία, τι θα γινόταν “αν”, ευτυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ», είπε δεικτικά ο Κ. Μητσοτάκης.



Η κόντρα συνεχίστηκε και για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. «Γιατί ο Βρούτσης είναι στη θέση του με οσμή σκανδάλου. Ποιο μήνυμα στέλνετε στους υπουργούς :κάντε δουλίτσες», είπε ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρωθυπουργό να απαντά πως «το πρόγραμμα δεν προσέφερε ποιοτική τηλεκατάρτιση. Την αγορά των ΚΕΚ την βρήκαμε, δίνατε και εσείς πολλά λεφτά, αν υπάρχει υποψία σκανδάλου βαρύνει εσάς».

Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοικτό να επιβληθεί διατίμηση στις μάσκες, ώστε να είναι λελογισμένο το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Γεννηματά: η επόμενη μέρα θα κριθεί κι από την αποτελεσματικότητα του κράτους

Η επόμενη ημέρα, εξαρτάται από την προσωπική ευθύνη αλλά και την αποτελεσματικότητα του Κράτους είπε στην τοποθέτηση της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας πως «χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς περισσότερα τεστ και κινητές ομάδες πρωτοβάθμιας που έχουμε εισηγηθεί εδώ και μήνες, χωρίς αυτά, η άρση των μέτρων γίνεται μια επικίνδυνη άσκηση».

Τόνισε πως είναι «αδιανόητο να αλλάξουμε στρατηγική τώρα στην πράξη», υιοθετώντας, όπως είπε, πρακτικές τύπου Τζόνσον περί ανοσίας της αγέλης, ενώ αναφερόμενη στο άνοιγμα των σχολείων, το χαρακτήρισε «ρίσκο», συμπληρώνοντας «Τουλάχιστον φροντίστε να δοθούν τα χρήματα στις σχολικές επιτροπές για να διασφαλιστούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Κουτσούμπας: τα εργασιακά δικαιώματα δέχθηκαν συντριπτικό πλήγμα

"Όταν το ΚΚΕ μιλάει για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, λέτε ότι αυτά δεν είναι ρεαλιστικά, όμως τα ζήσαμε τα δικά σας τα ρεαλιστικά και οι αντοχές κάποτε τελειώνουν και μετατρέπονται σε αγωνιστικό πείσμα αντίστασης και ριζικών αλλαγών", τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής.

Ανέφερε πως "ό,τι κερδήθηκε στην πανδημία έγινε με τις θυσίες πρώτα από όλα του λαού, τονίζοντας ότι η ατομική ευθύνη πρέπει να ακουμπά σε ένα ολοκληρωμένο κρατικό σχέδιο προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων". Για τα εργασιακά δικαιώματα τόνισε πως "η άρση της καραντίνας θα δείξει ότι έχουν δεχθεί συντριπτικό πλήγμα" και έκανε λόγο για "προκλητική στήριξη της μεγάλης εργοδοσίας", ενώ σημείωσε ότι "η κυβέρνηση έχει το θράσος να μιλάει για δήθεν πρωτοφανή μέτρα στήριξης των εργαζομένων. "

Ο Βελόπουλος ζητάει αναστολή των πλειστηριασμών για έναν χρόνο

Αναστολή των πλειστηριασμών για έναν χρόνο και όχι για τρεις μήνες που προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στην ομιλία του, στη συζήτηση στη Βουλή, συμφώνησε με την εκτίμηση του πρωθυπουργού πως «λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν» και διερωτήθηκε πώς θα γλιτώσει τον πλειστηριασμό κάποιος που σήμερα αδυνατεί να καταβάλει τη δόση του δανείου του.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην εκκλησία, λέγοντας πως κατά την άποψή της «ο κορωνοϊός μεταφέρεται με τον ψάλτη, όχι όμως και με την Πρωτοψάλτη».

Βαρουφάκης: Τα ευρωομόλογο μοναδικός τρόπος για να αποφύγουμε μια μνημονιακή λιτότητα

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25 για τους χειρισμούς της αναφορικά με την πανδημία. «Σε μια περίοδο απειλής του ελληνισμού, πολύ σημαντική μια συζήτηση σαν τη σημερινή. Δυστυχώς ο κ. πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά σε σχέδιο εξόδου από την κρίση. Κάνατε μια ομιλία που αντιστοιχεί σε ομιλία προεκλογικής περιόδου», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης. Τόνισε ακόμα: «Απορρίψατε την πρόταση του ΜέΡΑ25 για τηλεδιάσκεψη της ολομέλειας της Βουλής, αντί για αυτή τη διαδικασία με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Δεν είχατε κανένα λόγο να το κάνετε». Αναφερόμενος στην έκδοση ευρωομολόγου ο κ. Βαρουφάκης υπογράμμισε πως αυτό «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγουμε μια μνημονιακή λιτότητα που θα μας επιβληθεί».