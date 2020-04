Κοινωνία

Συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας

Είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για ένοπλη επίθεση εναντίον αλλοδαπών στον Ασπρόπυργο.

Συνελήφθησαν σε Μάνδρα και Άνω Λιόσια , ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών του Τ.Α. Ασπρόπυργου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Ο.Π.Κ.Ε., δύο Έλληνες, 31ς και 19 ετών αντίστοιχα, διότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ένοπλης επίθεσης που πραγματοποιήθηκε την 14-4-2020 στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, σε βάρος δύο (αλλοδαπών τους οποίους και τραυμάτισαν.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τ.Α. Ασπροπύργου, η οποία υποβλήθηκε αρμοδίως και εκδόθηκαν εντάλματα δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ανακριτή.