Ο καιρός για τους αγρότες

Ανοιξιάτικες συνθήκες, με εναλλαγές, θα επικρατήσουν την πρώτη ημέρα του Μαΐου. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πρωτομαγιά. Νεφώσεις με τοπικούς όμβρους αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Πρωτομαγιά σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, από επιτόπιους ελέγχους που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα σε διάφορες περιοχές των Νομών Καβάλας και Σερρών διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έξοδος του Ευρύτομου της αμυγδαλιάς. Η έξοδος του εντόμου και η και η δραστηριότητά του διαρκεί 20-25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς.

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις περιοχές του Ν. Σερρών με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπισή του. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ωχρές της ημέρας με ηλιοφάνεια όπου παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενήλικων ατόμων με επανάληψη κάθε 7-8 ημέρες. Δεν πρέπει να γίνεται ψεκασμός με συννεφιά γιατί δεν υπάρχει έξοδος του εντόμου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: